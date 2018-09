Quiroga: No tengo nada de qué ser amnistiado, merezco ser condecorado

27/09/2018 - 17:45:52

Correo del Sur.- “Yo no tengo nada de que ser amnistiado ni perdonado, merezco ser condecorado por Aquío-Incahuasi. Siempre he defendido al mar y aunque me metan preso en la mazamorra más profunda lo voy a seguir defendiendo”. Así el ex presidente Jorge Tuto Quiroga, respondió al anunció de Evo Morales de darle amnistía por el juicio que se le sigue por el caso Petrocontratos.



Quiroga está enjuiciado por denuncia de Evo Morales, que en 2005 lo acusó de establecer contratos petroleros sin el aval del Congreso.



El ex mandatario explicó que merece una condecoración, porque gracias a los contratos que realizó en su gestión se descubrió el campo Aquío-Incahuasi, que fue inaugurado con celebraciones por Morales y que se constituye en uno de los principales yacimientos que puede proveer gas a países vecinos.



“Yo no tengo nada de que ser amnistiado, si hubiera justicia y democracia en Bolivia, Tuto Quiroga debía estar condecorado, porque el único descubrimiento en 12 años de un Gobierno incapaz que se ha hecho en un campo gasífero es el de Aquío-Incahuasi”, recalcó en una conferencia de prensa realizada desde China, donde se encuentra este jueves.



Quiroga dijo que es el “súmmum de la contradicción” que Evo Morales haya pretendido encarcelarlo con el caso Petrocontratos, pero por el otro lado celebre con banda al pozo Aquío-Incahuasi.



El argumento de Morales para dar la amnistía a Quiroga y Carlos Mesa consiste e que no deben tener trabas administrativas y judiciales para encarar el trabajo post-Haya, en la demanda marítima.



Al respecto, Tuto dijo que no necesita de la amnistía para defender al mar. Recordó que siempre estuvo disponible cuando lo convocaron, a pesar de que tenía medidas cautelares por el juicio en su contra.



“Siempre que me han convocado mis acusadores Evo Morales y Héctor Arce, he estado a las reuniones. Yo no lloro, yo Lucho y lo vengo haciendo hace años y lo voy a seguir haciendo”, agregó Quiroga, quien reveló que había pedido al presidente que se dé amnistía a Carlos Mesa porque es vocero de la causa, pero no para él.