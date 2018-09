García Linera: Comicios generales de 2019 resolverá el empate electoral del 21F



27/09/2018 - 17:33:41

La Paz, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera dijo el jueves que el voto en los comicios generales de octubre de 2019 "dividirá" el empate electoral del referendo del 21 de febrero de 2016 (21F) sobre una modificación parcial de la Constitución Política del Estado.



Según García Linera el "empate electoral" se dio cuando en los resultados del referendo la opción No ganó con al menos 51%, mientras que el Sí obtuvo 49% de los votos.



"El voto va a ser el que va a dividir un empate, un empate electoral del 2016 el 21 de febrero va ser desempatado en octubre de 2019, que más democrático puede ser que los empates electorales se los resuelva mediante desempates electorales y eso estamos garantizando", dijo a la radio Panamericana.



Manifestó que si los del No logran mayor votación en el desempate será excelente que ganen para que se hagan cargo del Gobierno y "todos tranquilos".



Pero si gana el otro lado, afirmó que el oficialismo logrará "irradiar su fuerza y nuevamente mantendrá los dos tercios" en la Asamblea Legislativa Plurinacional.



"Que ha habido un referendo sí, donde el 50 por ciento de los bolivianos votó sí y el otro 50 por ciento de los bolivianos voto no, 49 contra 51 por ciento, el referendo del año 2016 es un referendo donde hubo un empate, hubo un empate democrático en términos reales" sostuvo.