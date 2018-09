García Linera compara encuentro de Morales y Trump con el enfrentamiento de David y Goliat



27/09/2018 - 16:22:49

La Paz, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera comparó el jueves el encuentro del presidente boliviano Evo Morales y su homólogo estadunidense, Donald Trump, en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), que se celebró en la víspera en Nueva York, con una suerte de enfrentamiento moderno de David y Goliat, una historia recogida en la Biblia.



Importantes medios internacionales destacaron las críticas de Morales a la política exterior de la Washington en las narices de Trump, que el miércoles presidió en Nueva York la sesión del Consejo de Seguridad sobre el debate de la no proliferación de armas de destrucción masiva.



"Ha sido un enfrentamiento entre David y Goliat. Goliat es el presidente Trump y David en este caso es Evo, que con sus palabras, con sus conceptos y su dignidad ha defendido un mundo (...), Evo no le tuvo miedo", dijo García Linera a Radio Panamericana.



Subrayó que Morales defendió a la Madre Tierra, la soberanía de los pueblos, a los migrantes y, sobre todo, a la humanidad que, a su juicio, está "temerosa que el día de mañana estalle una bomba atómica".



García Linera remarcó que Morales no se "atemorizo ante el hombre más poderoso del mundo" cuando le leyó la historia de los fracasos de la política exterior de la Casa Blanca, un hecho que fue destacado en los diarios más influyentes de Estados Unidos, el Washington Post y New York Times.



"Nuestro presidente no ha ido a pedir limosna (...), ha dicho una verdad que nos tiene que llenar de orgullo", enfatizó.