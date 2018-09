Magistratura investiga cómo llegó al cargo la exjueza Patricia Pacajes



27/09/2018 - 12:28:14

El Día.- El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, informó ayer miércoles a Erbol que se inició una investigación para establecer la forma en que llegó al cargo la exjueza Patricia Pacajes, acusada de haber dictado una sentencia ilegal en el caso de la muerte y supuesta violación del bebé Alexander.



Pacajes no era jueza de carrera y antes había desempeñado funciones en la ciudad de El Alto.



“Nosotros estamos elaborando los informes correspondientes. (…) Fungía como juez en la ciudad de El Alto y de ahí fue trasladada a la ciudad de La Paz, así como ocurre con otros jueces”, informó Alcón.



Dijo que Pacajes fue designada en la gestión de los anteriores magistrados del Consejo de la Magistratura.



“Esta señora juez no fue designada en esta gestión, ha sido designada en la anterior gestión. No obstante, nosotros estamos elaborando el informe correspondiente de cuál ha sido la forma como ha ingresado esta señora, cuál ha sido el proceso para que vaya designada al tribunal de sentencia décimo”, señaló el presidente del Consejo de la Magistratura.



El Consejo ya determinó la destitución de Pacajes, después de constatar que era su voz que la que se escucha en una grabación en que admite haber condenado a un inocente: el médico Jhiery Fernández en el caso Alexander.



La entidad lleva adelante dos procesos contra Pacajes, uno a nivel disciplinario por haber hablado en público de un caso declarado en reserva, y el otro en el ámbito penal por incumplimiento de deberes.