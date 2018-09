Caso Alexander: Experta explica que también se puede encontrar antígeno prostático en mujeres



27/09/2018 - 12:27:17

El Día.- Justina Ordoñez, experta bioquímica, explicó hoy que según estudios recientes el antígeno prostático (PSA), principal prueba con la sentenciaron al médico Jhiery Fernández a 20 años de cárcel en el caso bebé Alexander, también puede ser producido por mujeres.



"Desde hace mucho tiempo se ha pensado que (el antígeno prostático) siempre era del hombre, porque dice de la próstata, pero hoy en día se ha demostrado que la mujer también tiene su próstata femenina, aquí tengo un artículo que habla fisiológica y anatómicamente de la presencia de la próstata femenina (...)entonces cualquier mujer tiene también esta proteína", afirmó Ordoñez en una entrevista en UNITEL.



La bioquímica explicó que el antígeno prostático es una proteína que se puede encontrar en niveles altos cuando existe alguna patología como el cáncer, hipertrofia benigna de próstata, y prostatitis.



Respecto al PSA presentado como prueba principal contra el médico Jhiery Fernández, la experta dijo que "indicaron que solamente se encuentra en el hombre y que él era el único hombre; directamente se le está juzgando al doctor pero sin embargo se ha demostrado que existe próstata femenina, , incluso hay cáncer de próstata femenina", por lo que descartó que el antígeno encontrado en la región anal del bebé Alexander sea exclusivo de un varón como sostiene la Fiscalía.



Por otra parte Ordoñez afirmó que según un estudio realizado en 2015 en la Universidad Mayor de San Andrés, "se ha demostrado que existe antígeno prostático en orina en heces fecales y en la sangre".



"El niño se supone que esta con pañal y todo lo que junta es la orina, entonces porque no podía haber llegado (el PSA) a la sección anal", afirmó



La bioquímica hizo énfasis en que "el antígeno prostático no es exclusivo del hombre puede ser de la mujer, de otras muestras (...) como se encuentra en diferentes secreciones corporales uno piensa que tal vez no viene del semen sino de otro fluido corporal" afirmó.



El 13 de noviembre de 2014, el bebé Alexander de ocho meses perdió la vida a raíz de un paro cardio-respiratorio. Además, el menor presentaba un sangrado profuso por la región anal, por lo que la forense Ángela Mora estableció que el menor había sido víctima de violación.



El médico Jhiery Fernández fue acusado por este delito y sentenciado a 20 años de cárcel, pero luego de su sentencia se conoció un audio donde la jueza Patricia Pacajes, que formó parte del tribunal que emitió la sentencia, confiesa que Fernández es inocente y devela una serie de irregularidades en el caso.