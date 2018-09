Abogado de Mesa: Amnistía está fuera de lugar porque no se cometió delito

27/09/2018 - 12:23:16

Opinión.- Hoy el jefe de Estado, Evo Morales, aprobó la amnistía para los ex gobernantes, Jorge Quiroga y Mesa, por los casos Petrocontrato y Quíborax, ello con el objetivo de que en lo futuro no tengan inconveniente al momento que asuman tareas por la causa marítima.



Al respecto, el abogado del expresidente, Carlos Alarcón, declaró a Urgentebo: "En el caso del expresidente Mesa no ha cometido ningún delito, en el caso Quiborax, todas sus actuaciones han estado ajustadas, apegadas en derecho, no se ha dado ni siquiera la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional para llevar adelante ese juicio (de responsabilidades). Entonces estamos en una situación totalmente fuera de lugar y de contexto con relación a esa amnistía".



Asimismo, el jurista señaló que para el ex dignatario la responsabilidad de Quíborax recae en funcionarios de la actual gestión gubernamental, por lo cual serían ellos quienes se benefician con la absolución.



El ex presidente Mesa, luego de ser acusado por el Gobierno nacional como el responsable de que se perdiera el proceso contra la empresa chilena Quíborax, ante la Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), denunció que la defensa nivel central de Estado dejó pasar documento falsificado con el cual la transnacional ganó el litigio.



"La defensa del Estado de Bolivia en el arbitraje, en lugar de reaccionar institucional y procesalmente de manera categórica y contundente, contra ésta abierta parcialización del Tribunal Arbitral, deja pasar esta írrita decisión como si se tratara de una incidencia procesal normal y ordinaria dentro del Arbitraje", enfatizó.