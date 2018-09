Mesa sobre Amnistía: No acepto la presunción de culpabilidad

27/09/2018 - 12:20:09

Correo del Sur.- Tras el anuncio de amnistía del presidente Evo Morales, el ex presidente Carlos Mesa dijo que aunque aprecia el gesto, no acepta la presunción de culpabilidad, en el caso Quiborax que todavía no ha sido considerado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.



El ex mandatario se manifestó a través de su cuenta de Twitter en la que publicó que “Aprecio el gesto del Presidente. Pero no acepto la presunción de culpabilidad. En el caso Quiborax no solo no tengo responsabilidad alguna, soy yo quien acusa a los verdaderos culpables. Finalmente, el juicio no ha sido siquiera considerado por la ALP”, indicó el también vocero de la causa marítima.



El pasado 25 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de manera unánime, solicitó que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorice el inicio de un juicio de responsabilidades contra el ex presidente y tres ministros de su gobierno por supuesto daño económico provocado por la nacionalización de la empresa chilena Quiborax en 2004, que ganó un laudo arbitral en mayo de este año, por el que el Estado le pagó $us 42,6 millones como indemnización en junio.



Tras la decisión del Supremi, el vicepresidente Álvaro García Linera, presidente del Legislativo, anunció que esa instancia no trataría este año el juicio contra Mesa.



Mi compromiso con la causa marítima está al margen de cualquier circunstancia, por dura que sea. Lo tuve como presidente, lo tengo ahora y lo tendré siempre.

— Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) 27 de septiembre de 2018