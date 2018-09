Dorado: Oficialismo elegirá un fiscal afín a sus intereses



27/09/2018 - 11:58:59

La Paz.- El diputado Luis Felipe Dorado, miembro de la Comisión Mixta de Justicia Plural y Defensa Legal del Estado manifestó su desaprobación y rechazo al proceso de selección a nuevo Fiscal General del Estado porque se utilizó un reglamento que busca un candidato afín al partido de gobierno.



Dorado aseguró que las respuestas de los candidatos en la fase final de entrevistas, tuvieron un nivel muy bajo y demostraron que no es la forma de cambiar el actual Sistema de Justicia ya que no se contó con profesionales preparados para el cargo.



“Si bien ha habido algunas intervenciones que han valido la pena, no pasan de tres o cuatro, pero las demás han sido de un nivel muy bajo, entonces creemos que la justicia no se puede cambiar así tiene que ser con los mejores hombres y las mejores mujeres con transparencia y con independencia y no como quiere el partido de gobierno tener a alguien que vaya afín al partido de gobierno para que vaya de Fiscal General” señaló.



Asimismo, el opositor observó “los guiños” de algunos candidatos que trataron de “quedar bien” con el oficialismo llamando “compañeros o hermanos” a los miembros de la Comisión en medio de la entrevista.



El legislador manifestó su rechazo a la candidatura de Edwin Blanco, actual Fiscal Departamental de La Paz, y de Fausto Lanchipa Ponce, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quienes “de forma descarada” demostraron su acercamiento al partido de gobierno. Aseguró que existe una guerra interna dentro del Movimiento Al Socialismo para “destruir candidaturas”.