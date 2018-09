MAS: La amnistía de Evo a dos expresidentes es una demostración de patriotismo



27/09/2018 - 11:57:10

La Paz.- Ante el anuncio que hiciera el presidente Evo Morales de conceder amnistía los expresidentes Jorge Quiroga, por el caso Petrocontratos y a Carlos Mesa por el tema Quiborax, diputados del oficialismo defendieron la medida como una muestra de patriotismo que busca unir fuerzas en torno a la demanda marítima.



“Para encarar el proceso resultante de La Haya, utilizando los mecanismos legales y constitucionales vigentes he tomado la decisión de que ningún expresidente, salvo acusaciones de delitos de lesa humanidad o genocidio, tengan procesos judiciales pendientes que entorpezcan las nuevas actividades internas y externas de defensa y negociación de nuestro derecho marítimo”, anunció el Presidente en conferencia de prensa, la mañana de este jueves.



El Jefe de Estado se apoyó en el Artículo 172 de la Constitución Política del Estado que dicta: “Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley: 14. Decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.



Al respecto, la diputada Betty Yañiquez opinó: “Esta medida demuestra al mundo que en realidad los bolivianos estamos unidos por una sola causa. El presidente actuó con base en fundamento legal y ante todo considerando que a las puertas de un fallo tan importante todos los bolivianos debemos estar unidos. No sólo son dichos, sino hechos”.

Por su parte, el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, manifestó que la amnistía implica un olvido del delito, lo que se puede traducir como que el delito cometido no existió, “por lo tanto, los procesos que le estaban siguiendo no podrán seguir, menos se podrá imponer una pena, y menos aún se podrá imponer una responsabilidad de carácter civil”.



Añadió que, desde el punto de vista político, el presidente Evo Morales antepone los intereses del paísante cualquier posición política, para que así los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, puedan centrar su atención exclusivamente en lo que es la demanda marítima. Remarcó que esta es una muestra de unidad del país ante la comunidad internacional.



Asimismo, su colega David Ramos, jefe de la Bancada Nacional del MAS afirmó que Bolivia necesita ahora más que nunca, de la unión de exautoridades y que aquellas que acompañarán al presidente Evo a presenciar el fallo de La Haya, lo harán en representación de los 11 millones de bolivianos.



Este lunes 1 de octubre, el mundo entero conocerá el fallo de la Corte internacional de Justicia (CIJ) de La Haya respecto a la demanda que Bolivia interpuso contra su vecino Chile para que cumpla los innumerables compromisos de otorgar una salida soberana al mar para nuestro país, después de la invasión de 1879.