EE.UU. continuará el TLCAN solo con México, afirma Trump



27/09/2018 - 09:44:23

VOA.- Donald Trump dijo en una conferencia de prensa este miércoles en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que rechazó celebrar una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para resolver la disputa arancelaria entre ambas naciones originada en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN.



El presidente también dijo que podría aumentar las tarifas en los coches importados de Canadá y dijo que la renegociación del TLCAN se quedaría solamente entre México y EE.UU.



El mandatario agregó que estaba manteniendo conversaciones con Japón para llegar a un tratado comercial, información que fue confirmaba en un comunicado conjunto entre el presidente Trump y el primer ministro japonés, Shinzo Abe.



China "está persiguiendo a los granjeros"



El presidente estadounidense aprovechó el encuentro con los medios de prensa para informar que tiene evidencia de que China está intentando interferir en las elecciones de término medio de Estados Unidos.



En la conferencia un reportero le preguntó al presidente qué evidencia tenía para sustentar esa afirmación, la cual China ha negado, y Trump respondió que no podía hablar sobre ello, pero que saldría a la luz.



La administración Trump ha dicho que China ha comenzado a llevar a cabo actividades encubiertas y abiertas para sofocar la libertad de expresión y castigar a quienes apoyen las duras políticas de EE.UU. contra el país asiático e intervenir en el sistema político.



Trump afirmó que China ha admitido que “están persiguiendo a los granjeros”, quienes han sido los más afectados por las políticas arancelarias de la administración.



Convulsión interna



Ante las preguntas de los reporteros sobre la audiencia en la que se escuchará el testimonio de Christine Blasey Ford, quien acusa al nominado de Trump a la Corte Suprema de abuso sexual, el presidente dijo que piensa que la historia de Ford es completamente falsa.



El presidente dijo que las acusaciones, que involucran a otras dos mujeres, son una “gran mentira” orquestada por los demócratas. “Les aseguro que ellos se están riendo como locos” por haber supuestamente engañado a los medios de comunicación para que reportaran sobre estas historias.



Trump dijo que el problema es que los demócratas simplemente no quieren aceptar a un candidato propuesto por él. “Si trajéramos aquí a George Washington, los demócratas votarían en su contra”, afirmó con una risa contenida.



No obstante, el presidente confesó que su juicio sobre las acusaciones que han surgido en torno a Kavanaugh se ve afectado por el hecho de que él mismo ha sido acusado también por cuatro mujeres de abuso sexual.



Ante la pregunta de una reportera sobre si su propia situación afectaba su opinión, el presidente respondió: “absolutamente”.



Respecto a Rod Rosenstein, el vice fiscal general sobre el que varios medios han informado que expresó a un miembro del gabinete su deseo de renunciar, Trump dijo que él espera que se mantenga en el cargo.