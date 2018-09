El Tigre no baja los brazos en pos del objetivo final

27/09/2018 - 08:07:13

El Diario.- Con dos partidos fuera de casa por delante, en The Strongest son conscientes de la importancia que tiene sumar puntos ante Blooming el domingo y contra San José el 7 de octubre, porque las unidades que logren cosechar pueden ser determinantes para que el Tigre alcance el título del torneo Clausura de la División Profesional.



“El que haga mejor las cosas de visitante va a poder sacar puntos, que al final marcarán la diferencia”, afirmó ayer el lateral izquierdo del decano, Márvin Bejarano, en referencia a los encuentros que debe afrontar el cuadro de Achumani en un futuro inmediato.



Los aurinegros enfrentarán a la Academia cruceña el domingo, en el estadio Ramón Aguilera Costas (19:30) y a San José una semana después, en el Jesús Bermúdez (17:15).



“Conocemos el calendario que nos toca, es por eso que en las anteriores fechas se aprovechó para alcanzar resultados positivos y llegar a están instancias como líderes, sabiendo que al inicio de la segunda rueda teníamos un par de partidos complicados con rivales directos. Si hacemos bien las cosas podemos sumar y así tener grandes chances más adelante”, señaló el tarijeño en entrevista con Deportes El Diario.



El Tigre lidera el certamen profesional con 28 unidades y logró sacar una ventaja de tres puntos sobre Royal Pari, segundo, y de cuatro en relación a Wilstermann, tercero, razón por la que los próximos encuentros podrían confirmar al decano en la punta o dejarlo sin ella.



En relación al encuentro con Blooming, Bejarano calificó ese lance de complicado, porque los celestes siempre hacen buenos partidos y más cuando juegan en casa.



“Va a ser un partido difícil, pero más allá de todo queremos sacar puntos. Que ellos vengan de una derrota no afecta en nada, nosotros tenemos que tomar las precauciones del caso”, añadió.