Bolívar tendrá un presupuesto bajo si no va a la Libertadores

27/09/2018 - 08:06:21

Página Siete.- Si Bolívar no se clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019, el presupuesto que manejará el club para la próxima temporada será muy distinto al de este año y posiblemente con muchas reducciones en los gastos a todo nivel de BAISA, la empresa que administra a la entidad celeste.



“Si no llegamos a la fase de grupos de la Libertadores tendremos que hacer una reingeniería por el tema económico para 2019”, reconoció Dardo Gómez, gerente de BAISA.



La Conmebol confirmará en diciembre de este año, durante el sorteo del certamen internacional, un notable incremento en los premios que percibirán los equipos que se clasifiquen a la fase de grupos. Extraoficialmente se conoce que las instituciones recibirán aproximadamente tres millones de dólares por los tres encuentros que disputarán en esa instancia en condición de local.



Hasta el momento el único equipo boliviano que tiene asegurada esa plaza es Wilstermann de Cochabamba, que fue campeón del certamen Apertura de la División Profesional. The Strongest, que está en la punta del campeonato, se clasificó a la Libertadores como Bolivia 4, pero si sale campeón mejorará su premio e irá directamente a la fase de grupos.



“No quiero ni pensar en no clasificar, con los dos resultados adversos la cosa se pone difícil y hay que ser realistas, el tema es complicado, pero no imposible”, aseguró Gómez.



Posibilidades



Si el certamen concluyera hoy, la Academia estaría al margen de la Libertadores y sólo accedería a una Copa Sudamericana, certamen en el que la recompensa económica no es la misma que en el principal torneo de clubes que controla la Conmebol. “Los punteros del campeonato (The Strongest y Royal Pari) tienen que jugar de visitantes y nosotros tenemos dos partidos claves de local, si se da la lógica tenemos que vencer ambos partidos y volver a la pelea por el título”, agregó el directivo de BAISA.



Por el momento los celestes se encuentran en la sexta posición de la tabla con 19 unidades. La diferencia con el puntero, The Strongest, es de nueve puntos.



En Tembladerani



Sanción Para hoy se aguarda conocer la sanción del defensor Ronald Raldes, quien fue expulsado ante Guabirá. El TJD analizará las imágenes de la jugada para pronunciarse.

Premio El gerente de BAISA, Dardo Gómez, celebró que Freddy Téllez, de la FBF, se haya comprometido en la Tv a pagar el premio a Bolívar.