Perfil de Ronald Arana se acomoda al gusto de directivos de Oriente



27/09/2018 - 08:04:47

Diez.- Tras el descarte del cochabambino Mauricio Soria para suceder al argentino Juan Manuel Llop como entrenador de Oriente Petrolero, ahora se sube al podio de los postulantes la figura del cruceño Ronald Arana.



Según Yimy Montaño, secretario general del club albiverde, Arana tiene un buen perfil para hacerse cargo de la conducción técnica del equipo, pese a que no ha dirigido equipos en el fútbol profesional.



“En lo personal es un muy buen candidato, pero el directorio se encargará de definir el tema”, dijo Montaño, que contó que incluso José Ernesto Álvarez, presidente del club, ve con buenos ojos que Arana esté entre las opciones, que se evaluarán hasta el domingo. “Es muy probable que el lunes presentemos al nuevo entrenador”, sostuvo.



Llop dejó el cargo el 22 de septiembre tras la derrota en la Villa Imperial por 1-0 frente a Real Potosí. Esta situación originó que el directorio que comanda Álvarez convoque a Luis Marín y Marciano Saldías, que trabajan en las divisiones menores. Había que tomar una decisión de inmediato para afrontar el partido con Royal Pari, que en ese momento era uno de los líderes del Clausura.



Luis Marín dirige la práctica del plantel refinero. Detrás de él aparece Gualberto Mojica, que es jugador del club y espera un fallo del TRD para poder jugar. Foto: Cristian Araúz



La victoria por 1-0 ante el cuadro inmobiliario originó alivio, porque se volvía a ganar y se sumaron tres puntos para ascender en la tabla (20 puntos) y quedarse a ocho unidades del puntero, que es The Strongest.



Al otro día de la resonante victoria, surgió el dato de que negociaban con el entrenador cochabambino Mauricio Soria. A las pocas horas se cayó el interés, pues el ex-DT de Blooming y la selección dijo que habló con dos directivos, que a su perecer lo confundieron, por lo tanto aclaró que por este motivo no quería ser el entrenador de Oriente.