Soria dice no a Oriente y sí al Rojo

27/09/2018 - 08:03:26

Opinión.- Por “idas y venidas” de la dirigencia de Oriente Petrolero, el valluno Mauricio Soria, que era firme candidato a comandar el elenco oriental, se inclinó por ser director de las Divisiones Menores de Wilster.



Después de la salida del argentino Juan Manuel Llop, la semana pasada, los directivos del Refinero se “tomaron el tiempo” de estudiar las varias carpetas de candidatos a colocarse al frente del equipo. Sin embargo, las indecisiones dentro del club hicieron que el valluno descartara ir a Santa Cruz.



“No iré a Oriente”, fue la única frase que lanzó el Loco Soria al Diez.bo, ayer por la mañana. Esto dejó mal parado a Oriente, pues tenían pensado presentar el lunes al técnico cochabambino.



El martes, el estratega y los dirigentes de Oriente dieron versiones diferentes sobre las supuestas negociaciones que iban en marcha.



Según el Diez, Soria sostuvo que “me hablaron dos dirigentes y no la tienen claro qué es lo que quieren, en esas condiciones, no voy”; mientras que el secretario general del club cruceño, Yimy Montaño aseguró que “es él (Mauricio) quien hasta ahora nos mandó su propuesta económica”.



Después de este revuelo, ayer por la noche, en la posesión del nuevo directorio de Wilster, Soria fue presentado como el nuevo director de las Divisiones Menores del club, hasta la gestión 2020.



En este sentido, el elenco cruceño no tendrá técnico para este fin de semana, para el partido que disputarán en el estadio Hernando Siles de La Paz, ante Bolívar.