Primer ensayo del 11 titular de Camacho



27/09/2018 - 08:01:30

El Día.- Un primer esbozo del once titular que piensa colocar el domingo en La Paz ante Bolívar, realizó ayer la dupla de entrenadores que en forma interina dirige Oriente Petrolero, Luis Marín Camacho y Marciano Saldías.



Por lo visto (aunque fue muy poco porque decidió entrenar a puerta cerrada, algo realmente inentendible), la idea es colocar un once muy ofensivo, o al menos, con mayor vocación ofensiva aunque en la práctica se verá, ya que se considera que los puntos son vitales a fin de seguir manteniendo viva la ilusión de seguir peleando por el campeonato Clausura 2018.



El once. No queda ninguna duda que el portero titular e inamovible será Guillermo Viscarra, de buena actuación el domingo pasado ante Royal Pari, en la defensa irían Carlos Enrique Añez, Luis Haquín, Gustavo Olguín y Carlos Roca, los volantes centrales Marcel Román y Helmut Gutiérrez, mientras que un poco más adelantado Patricio Vidal, que retorna luego de superar una lesión y, Pablo Zeballos, que aunque es delantero pero cumple una función de “enganche”, en tanto que en la ofensiva Yasmani Duk y Maximiliano Freitas.



Como se puede observar, en la defensa no está el paraguayo Jorge Paredes y en el medio Matías Duffard, esto para darle lugar a Vidal y Freitas, pero tampoco significa que ya sea el que saldrá al Hernando Siles el domingo.



Trabajo. El resto del trabajo matinal en su cancha de San Antonio, Camacho y Saldías supervisaron la labor exigente que habían diseñado no solo con el plantel considerado titular, sino también con los suplentes y en otro lado los arqueros.



Luego hicieron trabajos específicos y de reacción matizados con balón y remates al arco.



Entrenador. Por el hermetismo que maneja la dirigencia albiverde respecto a la llegada del nuevo entrenador, todo parece indicar que, al menos hasta el partido del domingo en La Paz, Camacho y Saldías serán los que dirijan ya que al parecer quieren “tomarse su tiempo con mucha calma” para tomar la determinación final, la misma que sea la más acertada. Suenan muchos nombres pero ninguno en concreto, por lo menos nadie lo quiere oficializar.