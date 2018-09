Dirigencia de Wilstermann quiere dejar una herencia a la institución



27/09/2018 - 08:00:31

Los Tiempos.- El directorio del club Wilstermann, a la cabeza de Gróver Vargas, que fue reelegido en junio pasado por aclamación en una Asamblea de la institución, oficialmente fue reconocido ayer por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), motivo por el que fue posesionado.



El directorio incorporó nuevos miembros a su estructura y busca consolidar al club, no sólo en el tema deportivo, sino también en el institucional, con metas concretas que esperan finalizarlas antes que termine su gestión en junio de 2020.



Una de las principales metas que tiene este directorio es la construcción del nuevo edificio de la sede del club, en pleno centro de la ciudad. Esta infraestructura no sólo le dará una casa nueva a la institución, sino que podría generar recursos económicos extra para el plantel con las tiendas que tendrá en la parte baja.



Además, contará con un museo, un espacio en el que se exhibirán todos los trofeos que ganó el plantel a lo largo de su historia.



El otro objetivo ambicioso del directorio es consolidar la compra de un terreno donde se construya un complejo deportivo, propio del club.



“Esperemos poder iniciar las obras de nuestro edificio antes del aniversario del club, en noviembre. Además, poner la piedra fundamental del complejo”, expresó Renán Quiroga, vicepresidente ejecutivo del club Wilstermann.



Nueva sangre



Siempre en cualquier institución es sana la inyección de sangre nueva o renovación de sus integrantes, pero la incorporación que más llama la atención es la de Mauricio Soria en el equipo de trabajo, como el nuevo responsable de las divisiones inferiores del plantel.



Soria, que tiene una amplia experiencia en la dirección técnica y sobre todo en la formación y descubrimiento de nuevos talentos, seguro le dará una nueva visión a esa entidad para que vuelva a ser protagonista en las divisiones inferiores.



Otro miembro del directorio que tendrá una gran tarea durante estos dos años será Sandra Camacho, quien es responsable de la comisión del fútbol femenino en el club.



Una de las exigencias de la Conmebol para otorgar la licencia de clubes es que los mismos deben contar con su división de fútbol femenino, motivo por el que todos los equipos en el país se encuentran en esa tarea.



El acto de posesión del directorio del club Wilstermann se desarrolló ayer en el edificio de la Federación Bolivia de Fútbol (FBF), que contó con la presencia del presidente de la FBF, César Salinas, entre otras autoridades deportivas y del departamento de Cochabamba.







No llega informe. Después de tres días del partido ante Sport Boys, el Sedede aún no hizo llegar el informe de los daños a la puerta de la curva sur.







CONFIRMAN A VALLEJOS EN EL ATAQUE DEL AVIADOR



El estratega aviador Álvaro Peña ratificó que Yerko Vallejos será el reemplazante de Lucas Gaúcho, quien no puede jugar ante Nacional Potosí, este domingo, por expulsión.



Es más, durante los últimos entrenamientos del plantel aviador, se confirmó que Vallejos será quien refuerce la delantera.



Asimismo, trabajó con la dupla Ronny Montero-David Díaz en la defensa central, siendo Díaz quien reemplazará a Alex da Silva, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.



Mientras que la nueva dupla en la contención estará conformada por Alejandro Meleán-Carlos Melgar. Los dos ocuparán espacios de los usuales titulares Fernando Saucedo y Jorge Ortiz, ambos suspendidos por tarjetas amarillas.



Si no existen cambios de último momento, éste será el once titular: Giménez; Laredo, Díaz, Montero, Aponte; Meleán, Melgar; Chávez; Ríos, Vallejos y Padilla.