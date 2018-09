Caso bebé Alexander: Documento de sentencia contra Fernández tiene incoherencias



27/09/2018 - 07:57:47

El Diario.- El documento de sentencia contra el médico Jhiery Fernández, imputado de violación al bebé Alexander, presenta una serie de incoherencias en su redacción, lo que confunde el caso con otros ajenos al mismo, denunció la abogada copatrocinadora en la defensa del galeno, Zuleika Lanza.



“Es una sentencia en la que no se han puesto si quiera el interés de revisarla, solo han copiado y pegado de otra sentencia. En la página cuatro de la sentencia se establece otro hecho, otros actores, pero hablan del caso Alexander, ¿eso no es incumplimiento de deberes?, es una sentencia de condena, dónde está la responsabilidad de estos jueces y firman y se remiten, de acuerdo a sus declaraciones públicas, a esta sentencia”, lamentó Lanza.



Aclaró que en este caso no solo existe vulneración de derechos y garantías sino que también existen errores procedimentales.



La semana pasada, el ministro de Justicia, Héctor Arce, manifestó que después de revisar la sentencia del caso Alexander, llegó a la conclusión de falta de coherencia en el fallo emitido por el tribunal que presidía la exjuez Patricia Pacajes.



“He leído la sentencia, entre otras piezas procesales, he recibido bastante información, y la sentencia es absolutamente carente de fundamento, no hay una fundamentación y una explicación coherente, como debe ser en un caso de semejante naturaleza”, explicó.



En la oportunidad, Arce aclaró que la investigación iniciada por el Consejo de la Judicatura sobre el juicio a Jhiery Fernández incluye a los tres jueces que firmaron la sentencia, Patricia Pacajes y a los jueces técnicos Roberto Mérida y Gladys Guerrero, quienes conformaron el tribunal de sentencia.



CONTRADICCIONES



Por otro lado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, considera que la Fiscalía no tomó en cuenta todas las pruebas para realizar la imputación contra Jhiery Fernández, quien se encuentra recluido en el penal de San Pedro, desde casi cuatro años.



“Hay muchas contradicciones en el sentido de que no hay una prueba pericial contundente, hay elementos que deberían considerarse y me parece que no están siendo considerados adecuadamente”, aseveró.



En relación a las contradicciones que se generaron a raíz de la juez Pacajes y las revelaciones de los forenses, Romero refirió que en las instancias judiciales debe primar la objetividad.



“Hay demasiadas preguntas y preguntar no tiene que ofender a nadie, es decir, nosotros esperamos de la Fiscalía, del Consejo de la Magistratura, los mecanismos naturales constitucionales que tienen que ir a investigar la labor de los jueces y fiscales una respuesta objetiva, no una respuesta como si fuera un tema personal”, aseveró.



TCP



El magistrado del Tribunal Constitucional, Orlando Ceballos, pidió la máxima sanción para los operadores de justicia que han actuado en el caso del bebé Alexander.



Ceballos habló de vulneración de derechos fundamentales del doctor Jhiery Fernández. “Esto involucra no solamente a la estructura determinada del órgano judicial sino al propio Ministerio Público”, dijo.



A su turno, la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados, Ximena Mendizábal, cree que la destitución de la exjuez Patricia Pacajes podría quedar sin efecto porque hay vacío en la Ley del Consejo, pero teme que la Juez use el argumento del psiquiátrico para evitar el proceso judicial en su contra.



“Esto tiene que ser objeto de una investigación y de que se determine que no sea una treta para eludir sus responsabilidades”, puntualizó.



Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, afirmó que el ente contralor está en espera de los s resultados de la auditoría jurídica al proceso contra el médico Fernández, cuyo resultado podría derivar en el procesamiento a los otros dos miembros que componen en tribunal de sentencia.