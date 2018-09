Bartolinas, médicos, carniceros y payasos debaten tema de salud



27/09/2018 - 07:56:35

Página Siete.- El Encuentro por la Salud y la Vida se realizó ayer en La Paz, donde diferentes sectores como de los payasos, carniceros, comerciantes, trabajadores en salud, enfermeras, médicos, movimientos sociales (Bartolinas e Interculturales), entre otros, debatieron sobre diversas propuestas para la implementación del Seguro Único de Salud. Coincidieron que urge la contratación de más especialistas para este nuevo proyecto.



La actividad se desarrolló en uno de los bloques del Ministerio de Educación. Desde las 9:00, varios sectores se concentraron en las puertas de esa cartera de Estado, para su acreditación y participación del encuentro, que concluye hoy.



La inauguración se efectuó a las 10:30, en el auditorio Avelino Siñani, donde ingresaron y participaron más de 800 personas de diferentes sectores. Sin embargo, se notó la ausencia del Colegio Médico de La Paz.



El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, lamentó la ausencia de los representantes del Colegio Médico de La Paz. “Qué importante hubiese sido la participación de todos los profesionales y tener insumos de ellos, sino no hubiese habido estos encuentros, se hubiese hecho una ley para indicar qué es lo que se debe hacer”, dijo.



Entre las propuestas de los sectores, la mayoría coincidió en establecer estrategias para la inmediata instalación de infraestructuras, equipamientos y fundamentalmente recursos humanos para la implementación del seguro.



La secretaria de Hacienda de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas, Indígenas, Originarias Bartolina Sisa, Bertha Catari, propuso que los médicos deben hablar aymara y tener buen trato con los pacientes. “En las áreas rurales no nos entienden porque la gente habla aymara. Además queremos que nos traten con calidez”, dijo.

Representantes de payasos, ayer en el encuentro.



El jefe del departamento de Cardiología del Instituto Nacional del Tórax, Enrique Oropeza, indicó que en esa área se carece de equipamiento y que a diario muchos pacientes mueren a causa de la falta de equipos. Dijo que para la implementación de este seguro gratuito de salud se debe comprar máquinas.



“Vemos serias falencias en el sistema de salud cardiovascular en Bolivia, empezando por los recursos humanos, pero fundamentalmente por los equipos, porque no hay aparatos, por ejemplo, para diagnosticar y tratar temas de infarto. Es doloroso perder vidas por falta de equipos y eso lo vemos diariamente en los hospitales. Tenemos que planificar estrategias”, dijo Oropeza, quien también es presidente de la Sociedad Boliviana de Cardiología.



El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, indicó que la propuesta de su sector es “exigir” médicos especialistas y subespecialistas para atender a toda la población. “El sistema público de salud requiere 1.000 médicos más, para dar una muy buena calidad de atención”, aseguró.



En cuanto a infraestructura, Romero agregó que el caso del Hospital de Clínicas se construyó para 110 mil habitantes hace un siglo. “Actualmente no cambió nada y atiende a más de dos millones de habitantes en La Paz y de todo el país”, sostuvo.



Al encuentro también llegaron representantes de la Federación de Payasos de La Paz. Uno de ellos, Rafael Córdova sostuvo que su sector sufre por la ausencia de un seguro de salud y muchos de sus afiliados fallecieron por no tener una atención segura. Expresaron su felicidad sobre la implementación de este nuevo sistema. “Lo único que nosotros deseamos es tener un seguro para toda nuestra familia. Estamos muy esperanzados de que este proyecto se pueda cumplir”, dijo.



El sector de los carniceros también se hizo presente. El secretario de Relaciones del sindicato de Carniceros de La Paz, Hugo Velázquez, sostuvo que la preocupación de sus afiliados es la carencia de recursos humanos en los centros de salud, de primer, segundo y tercer nivel. “El Gobierno hizo atinadamente esta propuesta, si bien hay financiamiento, no tenemos infraestructura, y menos médicos especialistas”, resaltó.



El encuentro se basó en cinco ejes temáticos, abordados en mesas de trabajo. El primero es el tema de financiamiento, el segundo es la dirección y organización del seguro, el tercero es la política de salud familiar comunitaria intercultural, SAFCI. En la cuarta mesa se debate la seguridad social y en la quinta mesa se discute la actualización y formación continua orientada al seguro único de salud.



Pacientes con cáncer ingresan después de una larga espera



Laura Maldonado / La Paz



Pacientes con cáncer denunciaron ayer que les permitieron el ingreso al Encuentro por la Salud y la Vida que se desarrolló ayer en uno de los bloques del Ministerio de Educación. Luego de una espera de casi una hora, las autoridades del Ministerio de Salud gestionaron su acreditación para participar en la actividad.

Pacientes con cáncer piden ingresar al encuentro, ayer.

Foto:Página Siete



Exigieron la implementación de establecimientos de salud, equipamientos y especialistas en el área de oncología.



La Asociación de las Pacientes llegó ayer a las 15:45 al encuentro en horas de la tarde. En la puerta del lugar, los efectivos de seguridad impidieron su ingreso porque no contaban con acreditación.



“No fuimos invitadas por el Ministerio de Salud. Vinimos porque para nosotras es importante participar de este encuentro y queremos hacer conocer cuáles son las necesidades reales que tenemos en los hospitales (públicos)”, dijo la representante de los pacientes con cáncer, Rosario Calle.



Luego llegó a las puertas de las instalaciones de Educación, la responsable del Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer del Ministerio de Salud, Sdenka Mauri, quien gestionó el ingreso y no quiso dar detalles sobre “por qué no se invitó al sector”.



Luego de casi una hora de espera, los pacientes lograron ingresar al evento y fueron designadas a las diferentes cinco mesas de trabajo, donde se debatían necesidades y propuestas para el Seguro Único de Salud, que se implementará el 2019.