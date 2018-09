Cochabamba: Hallan una conexión entre giros a China y mochilas con datos de UIF



27/09/2018 - 07:46:58

Los Tiempos.- El informe preliminar de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) identificó el pago de dos cheques de parte de la Alcaldía a la Asociación Accidental 26 de Febrero en abril de 2017, cuando el proceso de contratación para la compra de mochilas no había comenzado. También se observan 11 giros a China realizados por la empresa y terceros.



Según un análisis realizado por la concejal Rocío Molina (MAS) y una revisión del documento, se encontró que la Alcaldía hizo el pago de las mochilas con dos cheques de 12,6 millones de bolivianos el 4 de abril de 2017, cuando la licitación recién se publicó en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), el 28 de noviembre de 2017.



Del total de los cheques, 1,6 millones se entregaron presuntamente a una de las socias de la Asociación Accidental. El dinero no habría tenido más recorrido.



Mientras, 11 millones de bolivianos aparentemente fueron cobrados por la otra socia, la empresa MSPC. En este caso, una parte de los recursos pasaron en el mismo día a otro empresario que hizo cuatro giros a China sumando 1,4 millones de bolivianos.



El concepto es la compra de las mochilas. Todo se hizo el mismo día. (Ver infografía).



“Esto confirma uno de los pilares de mi denuncia, que indicaba que hubo una compra anticipada, es decir, se entregó información privilegiada a una empresa. Pero lo más grave es que se pagó de manera anticipada y se entregó el dinero a una persona que no tenía nada que ver”, indicó Molina.



El documento de la UIF señala que “sobresale la transacción por 7,4 millones de bolivianos en fecha 4 de abril de 2017 destinada a M. E. H. O. que realizó cuatro giros a China por 1,4 millones y declaró como ingreso por la venta de mochilas escolares al proveedor de la Alcaldía de Cochabamba (…) las actividades del señor no guardaban relación con la venta de mochilas”.



Sin embargo, entre el 6 y el 24 de noviembre de 2017 se hicieron siete giros adicionales a China para pagar una suma de 3,5 millones de bolivianos. Esta suma correspondería a un saldo por la compra de las mochilas. En este caso, los giros son realizados por MSPC. De igual modo, ocurren antes de la publicación en el Sicoes.



El costo y descargos



A esto se suma un pago por almacenamiento y tributos aduaneros de 321.115 bolivianos. Todo suma 3,7 millones de bolivianos que se habrían pagado por las mochilas, cuando el pago desde el municipio fue de 12,6 millones.



A esto corresponde agregar el monto por el traslado. No obstante, la concejal Molina indicó que estos montos también confirman otra hipótesis que manejó: “Existe un sobreprecio y los montos no son como señalan los empresarios, sino estos documentos oficiales”.



Según un documento entregado por los empresarios en junio, los tributos aduaneros supuestamente tuvieron un costo de 750.088, el doble de lo expresado en el documento de la UIF.



Asimismo, los empresarios señalaron otra serie de gastos en personal, viáticos, entre otros. La suma de todo esto sería de 8,6 millones de bolivianos, según indicaron. La utilidad a favor, según esperaban, era de 1,9 millones. Si bien se habló de una rescisión de contrato, todo probablemente ya se pagó.







Siete meses antes de que se publique la licitación en el Sicoes, presuntamente, se hizo el pago de 12,6 millones de bolivianos a los empresarios.







DATOS



Audiencia suspendida. La audiencia de modificación de medidas sustitutivas del alcalde José María Leyes se suspendió hasta el viernes a las 9:30 por una baja médica de la jueza.



Disminuye el apoyo. Un pequeño grupo de personas, que no superaba las 10, entre asambleístas y comerciantes, se hizo presente para apoyar a Leyes, a diferencia de los cientos que antes acudían.



Denuncian suspensión por examen de fiscales. El senador Demócrata Yerko Núñez señaló que la suspensión de la audiencia fue porque los representantes de Transparencia y la Procuraduría se encontraban dando examen para fiscal general.







DETECTARON A MORENO EN COLOMBIA Y PROCESADOS BUSCAN MEJORAR SITUACIÓN



La situación del resto de los procesados por los presuntos hechos de corrupción en la Alcaldía de Cochabamba es diversa.



La última información que se tiene sobre el exsecretario de Finanzas, Diego Moreno, es que salió del país en abril por el Desaguadero, y un informe de Interpol da cuenta de que se alertó de su presencia en Colombia, a donde llegó en agosto en un vuelo de American Airlines desde Miami, Estados Unidos.



El documento señala que Moreno debía llegar de madrugada a la ciudad de Bogotá. Sin embargo, está como una persona buscada con etiqueta azul. Mientras, la Policía colombiana sólo detiene a personas con la etiqueta roja.



Esta alerta se emitió el 5 de agosto. Por ahora se desconoce si continúan con el rastro de Moreno, quien se encuentra procesado por las mochilas, el desayuno escolar, la compra de seguros y la adquisición de cámaras.



Por otro lado, los esposos y empresarios de las mochilas, Juan de Dios Morales y María René Ramírez, guardan detención preventiva en el penal de San Sebastián. El abogado defensor, Henry Pinto, indicó que en las siguientes semanas presentarán la acción de libertad.



Otros procesados, como el exsecretario de Atención al Ciudadano, José Miguel Padilla, tienen detención domiciliaria. El abogado del exfuncionario, Javier Issa, indicó que pedirá la modificación de sus medidas la siguiente semana. El resto de los imputados busca mejorar su situación con diferentes recursos legales que se vieron detenidos por la falta de jueza por unas semanas.