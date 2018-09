Partidos pequeños esperan reglamento para activarse



El Diario.- Las organizaciones políticas que tienen personalidad jurídica pero que no gozan con un gran número de militantes están a la espera de la publicación del reglamento electoral para las elecciones primarias para así prepararse y participar en estos comicios previos a las elecciones presidenciales de 2019. EL DIARIO habló con sus representantes.



“Estamos esperando el reglamento, porque queremos saber a qué atenernos, queremos dar un paso firme pero como siempre el Tribunal Supremo Electoral, saca todo muy tarde. Ahora esperemos que no lo haga a última hora”, manifestó Johnny Llally, jefe departamental del Frente Para la Victoria (FPV), desde Potosí.



El representante expresó su desconfianza en torno a este proceso tomando en cuenta la forma acelerada con que se aprobó la nueva Ley de Organizaciones Políticas y la implementación de elecciones primarias.



“Preferimos esperar la reglamentación de las elecciones primarias, para que después no se aparezca otra cosa y nos sorprendan con que ya no vale tal artículo, ya que se dio la promulgación de la Ley de Organizaciones Políticas, reitero no queremos dar un paso malo como partido político” agregó Llally.



Recalcó que el esperar la reglamentación no significa resignar o callar las críticas que se debe hacer al Gobierno que se reunió con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y utilizó esta ley para obligar a los partidos políticos a cumplirla, por lo que ratificó que el FPV, participará de las elecciones primarias.



“No dejamos de cuestionar esa reunión que tuvo el Gobierno con el TSE, pero que vamos hacer cumplir la ley y los requisitos porque no vaya a ser que toquen la puerta y nos quieran anular, por lo que el Frente Para la Victoria aún no se ha pronunciado sobre cómo vamos hacer”, señaló Llally.



PDC



En ese mismo sentido, el jefe del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Luis Ayllon, informó a EL DIARIO que están en plena institucionalización de su organización política, por lo que la expectativa sobre la publicación del reglamento.



“Estamos a la espera del reglamento, porque es seguro que el PDC se va a presentar a las elecciones primarias, ojala que sean tolerantes en esperarnos algunos trámites los del TSE, como nosotros somos con ellos porque esa norma está tardando pero creo que nos va dar claridad de cómo tenemos que presentar a nuestros candidatos”, manifestó Ayllon.



Ahora están a la espera de conocer algunas especificaciones por ejemplo, sobre las candidaturas independientes para los binomios.



“Entiendo que un partido político puede aceptar la candidatura de un independiente; al respecto debo admitir que el PDC ha tenido una experiencia nefasta, tuvimos problemas con el señor Tuto Quiroga (…) ahora parece que los binomios pueden ser independientes ojala no quieran interponer lo mismo para diputados o senadores”, dijo Ayllon.



El PDC está en plena institucionalización de su partido, y como tal este próximo fin de semana se llevará a cabo las elecciones para elegir al jefe departamental de Santa Cruz, informó Ayllon jefe nacional de PDC.