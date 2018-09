SPT apunta a Percy para ocupar cargo de gobernador cruceño



El Día.- El alcalde Percy Fernández es resaltado para ocupar el cargo de gobernador de Santa Cruz, rumbo a las elecciones subnacionales 2020.



Angélica Sosa, presidenta del Concejo Municipal cruceño, destacó la gestión de Fernández en el municipio y resaltó que este podría ser el "mejor gobernador" del departamento.



Las declaraciones de Sosa se dan semanas después de que el mismo alcalde, en primera instancia resaltara la labor de Sosa afirmando que ella podría ocupar el cargo de alcaldesa para la siguiente gestión.



Santa Cruz Para Todos (SPT), agrupación ciudadana de Fernández, tiene su mirada fijada en las siguientes elecciones, a las mismas que ya anunciaron que participarán con candidato propio a la Gobernación cruceña.



Gestión. En un acto municipal la noche del martes, Sosa recordó que tiempo atrás el alcalde cruceño manifestó de forma pública que le gustaría ser gobernador. "Estoy totalmente segura que va ser el mejor gobernador de la historia, pero en este momento nos preocupa y ocupa trabajar por Santa Cruz, servir a los vecinos, venir a entregar obras y ser personas accesibles a la necesidad. No pasa ningún tipo de vanidad por nosotros, solo le metemos alma, vida y corazón al trabajo que desarrollamos todos los días", fueron las palabras de la presidenta del legislativo.



Posición. Desde Demócratas, exaliados de SPT, quienes ahora han anunciado que presentarán candidato para la Alcaldía cruceña, aplaudieron el anuncio. "Si el señor Percy ha decidido ser candidato a gobernador bienvenido, es saludable. Creemos que ha aportado mucho, pero todos somos testigos del agotamiento y liderazgo de Percy en la ciudad, pero eso no le quita derecho de querer participar, al final los que deciden son los ciudadanos y cuando se presenten en el 2020 los ciudadanos evaluarán", dijo Vladimir Peña, representante de los Demócratas sobre una posible candidatura de Fernández para la Gobernación, señalando al mismo tiempo que el Gobierno Municipal en los últimos años se ha visto envuelto en denuncias de irregularidades. "Creo que el Gobierno Municipal pasó por una fuerte interpelación de la ciudadanía por problemas, irregularidades y hasta su alianza con el MAS", añadió.



Al mismo tiempo, calificó de apresurado el anuncio, debido a que las elecciones subnacionales recién serán en el 2020.



Trabajo. En tanto, los Demócratas iniciaron ayer una nueva etapa de inscripción de militantes, rumbo a las elecciones primarias de enero 2019, que dará vía libre para participar a las elecciones presidenciales de octubre 2019.



Peña afirmó que la meta es lograr incrementar de 200 mil a 400 mil militantes, para convertirse en la primera fuerza política en el país. "Estamos abocados a las elecciones 2019, porque no hay 2020 si no hay 2019.



Nuestros objetivos ahora son el 21F y conformar una alternativa política opositora", dijo.



