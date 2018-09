Advierten con penalizar a Argentina por incumplimiento en pago del gas



27/09/2018 - 07:28:29

Correo del Sur.- El Gobierno, a través del ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, advirtió nuevamente con aplicar penalidades a Argentina por incumplir el pago de dos facturas por la compra de gas que llega a $us 250 millones.



Consultado si como consecuencia del retraso en el pago por el gas corresponden penalidades, Sánchez respondió: "obviamente, el contrato (lo dice). Hacemos cumplir todas las cláusulas y si hay una cláusula por incumplimiento de pago obviamente haremos cumplir".



El titular de Hidrocarburos, tras participar del lanzamiento del "Tapatón" para recaudar tapas de plástico que vayan a beneficiar a los niños y niñas con cáncer, anunció una reunión en los próximos días con el equipo técnico del área energética de Argentina.



"Seguramente en los próximos días vamos a tener reuniones sobre la deuda que tienen y las nominaciones", afirmó.



Las declaraciones de Sánchez se realizan en medio de una profunda crisis económica del vecino país derivada de la devaluación de su moneda respecto al dólar en casi 50% en lo que va del año.



En criterio del embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, no hay deuda que no se honre con Bolivia. Recordó que cuando Mauricio Macri asumió la presidencia de su país, lo primero que hizo como muestra de buena fe fue el pago de $us 400 millones adeudados de la gestión de Cristina Kirchner.



De acuerdo con la adenda al anexo D del contrato de compraventa para el periodo de verano, YPFB debía garantizar a Integración Energética Argentina (Ex Enarsa), un máximo de 20,3 Millones de metros cúbicos diarios (Mmm3/d) pero la estatal argentina podía recibir 16,7 Mmm3/d, mientras que para invierno YPFB debía garantizar un volumen de 23,3 Mmm3/d y Argentina estaba obligada a comprar 20,3 Mmm3/d.