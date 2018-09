Otro elefante blanco: Incertidumbre rodea operación del nuevo ingenio en Huanuni



El Diario.- El gerente de Empresa Minera Huanuni, Mario Felipez, en diálogo con el programa radial Bocamina de la Corporación Minera de Bolivia, (Comibol), señaló que pese a que ya se concluyeron los trabajos en el ingenio Lucianita hace más de tres años, ahora se debe reprogramar su puesta en marcha.



El millonarios proyecto de $us 50 millones no cuenta con concentrados ni agua, aunque el dique de colas aparentemente ya estaría listo. El ingenio procesará diariamente 3 mil toneladas de concentrados de estaño. El economista Julio Alvarado calificó la millonaria inversión como otro “elefante blanco” del Gobierno.



“Y no hay responsables. La corrupción y la incapacidad caracterizan al gobierno de Juan Evo Morales", señaló Alvarado en su twitter al replicar una información del programa Bocamina, que se difunde por emisoras mineras sindicales y privadas.



Felipez aseguró que pese a la conclusión de estos proyectos (nuevo Ingenio y dique de colas) encarados durante años por la Empresa Minera Huanuni y que ya están concluidos ahora se debe establecer sus operaciones con la puesta en marcha.



LUCIANITA



"Bueno el proyecto del Ingenio Lucianita está concluido, nos está faltando la conclusión del dique de colas y paralelamente la acumulación de agua eso nos garantizaría el funcionamiento del nuevo ingenio", dijo el Gerente de la empresa minera.



Añadió que el dique de colas está en un 99.51 por ciento de avance físico, faltando detalles para su conclusión, sin embargo, la empresa que hizo el trabajo de construcción nos autorizó para que podamos bombear agua hacia el dique para acumular el agua y empezar los otros proyectos que tienen en funcionamiento como son algunas obras adicionales.



Ante la consulta si se tiene fecha para que entre en funcionamiento, dijo si todo sale bien, si tenemos agua acumulada, se prevé que se hagan las pruebas hasta la segunda quincena del mes de octubre.



Habrá que recordar que el dique de colas demandó fondos adicionales por más de 112 millones de bolivianos.