Tarija: Aduana venderá hilo por hilo la ropa usada decomisada



27/09/2018 - 07:24:31

El País.- Luego de que efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) la pasada semana intervinieran varias tiendas de ropa “americana” -como se denomina a la ropa usada de contrabando- y se decomisara más de 150 fardos, esta mercancía será destruida, cortada en retazos y deshilachada para ser vendida “hilo por hilo” en un remate ecológico.



La gerenta regional de la Aduana Nacional en Tarija, Paola Troche García, subrayó que la ropa usada es una mercancía prohibida en territorio nacional por un Decreto Supremo que así los dispone y por ende debe ser destruida, no puede ser adjudicada ni subastada.



Su destrucción se realiza a través de los concesionarios, la ropa es cortada en retazos, deshilada y se realiza un remate ecológico, apuntó, está a disposición de todos quienes quieran adquirir este material que en su mayoría suelen ser colchoneros. Es la Aduana la que realiza la convocatoria pública.



Inteligencia

Anunció que las intervenciones serán en todos los sectores, por lo que continúan con las labores de inteligencia para detectar sitios de acopio de esta mercadería cuyo ingreso al país es ilegal. Subrayó que la interdicción al contrabando no solo es trabajo de la Aduana Nacional, sino que deben estar inmiscuidas en estas acciones diferentes instituciones.



Sostuvo que el contrabando afecta a los productores nacionales y a los comerciantes que importan ropa nueva de manera legal con el pago de los tributos correspondientes. Por otra parte, los patrullajes en frontera son realizados por efectivos de la Aduana, del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, el Ejército y la Policía Nacional.



Solicitó a la población que tenga conocimiento acerca de galpones o lugares donde se acumula este tipo de mercancía realizar sus denuncias y se respetará el anonimato.

Por su parte, el responsable de la Dirección de Ingresos Municipales, Marcelo Calle, explicó que toda persona tiene derecho al trabajo, por lo que no pueden evitar otorgar licencias de funcionamiento a personas que lo soliciten si cumplen con los requisitos exigidos como ser el Número de Identificación Tributaria (NIT), fotocopia de carnet, llenar el formulario de ubicación, establecer dónde queda el sitio y se determina el espacio que ocupa para generar el monto del impuesto o tasa municipal. Sin embargo, después de otorgado el permiso, no es su tarea verificar si la ropa que venden es nueva o usada, esto le corresponde a otras instituciones como la Aduana o en el caso de la salubridad al Ministerio de Salud.



“Como Gobierno Municipal estamos preparando una estrategia interna para poder verificar que el producto que se vende sea el que indique la licencia, se especificará que sea ropa nueva. En caso de encontrar y verificar que se expende indumentaria americana se elevará un reporte a la Aduana para que tome las acciones correspondientes”, advirtió.



Decomisan ropa asiática en Bermejo



El administrador de la Aduana Bermejo, Ramiro Ávila, informó que tres camiones “y un poco más” de ropa asiática fueron decomisados y llevados al reciento aduanero.



“El operativo realizado por la sección de inteligencia de las instancias pertinentes permitió decomisar la mercadería de contrabando, a una señora que no pudo demostrar la legalidad del ingreso de la ropa al país”, refirió Ávila.



La mercancía al momento se encuentra sujeta a una “inventario y valoración” y puede ser devuelta a los supuestos afectados si es que en un plazo establecido presentan la documentación, declaró.



Ya son varios los operativos que la Aduana realiza sobre las prendas. De manera imprevista, funcionarios del COA y la Fiscalía, con apoyo de efectivos del orden, desde las 09.30 horas del miércoles 19 de septiembre empezaron a intervenir varias tiendas ubicadas en el centro de la ciudad para decomisar prendas de vestir utilizadas.



A la cabeza del operativo se encontraba el fiscal de Materia, Gabriel Alarcón, quien contó que se ejecutaron estos mandamientos de intervención contra varias tiendas a raíz de una denuncia que interpuso la Aduana Nacional ante el Ministerio Público.