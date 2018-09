OEA: Morales predicó democracia, en Bolivia le piden que la practique



27/09/2018 - 07:00:57

El Diario.- Después del discurso que pronunció ayer el mandatario de Bolivia, Evo Morales, en el Consejo de Seguridad de la ONU, presidida por su homólogo norteamericano Donald Trump, en el que afirmó que “a Estados Unidos no le interesa la democracia”, en nuestro país observaron la postura y le pidieron “practicar lo que predica en el exterior”, ya que en la práctica no respeta la democracia, el voto del soberano y vulnera la Constitución Política del Estado (CPE).



La intervención, además de llamar la atención a nivel internacional, tuvo muchas repercusiones en el ámbito político del país, mientras que el oficialismo glorificaba a Morales por su discurso contra Trump, sus opositores y analistas afirmaron “que en el exterior habló en defensa de la democracia y en Bolivia no respeta este sistema de Gobierno ni el voto del soberano (que no quiere que vuelva a repostularse a la Presidencia), tampoco acata los principios constitucionales, como la libertad de expresión”.



“Hay que practicar lo que se predica, porque cuando uno va a los foros internacionales, frontalmente a criticar y fustigar algunas políticas, sería bueno que practique también en su país la institucionalidad y el respeto a las normas internas. No se puede ir afuera a exigir respeto y no respetar en la casa, que es lo que demanda su pueblo”, dijo al respecto el analista Franklin Pareja.



Morales emitió una alocución en defensa de Venezuela e Irán; tal como si fuese representante de esos países.



El Presidente boliviano, que se encuentra en Estados Unidos desde hace tres días, arremetió con un duro discurso contra el ¨Gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente dirigía la sesión del Consejo de Seguridad en Nueva York.



“Bolivia rechaza categóricamente las acciones unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos en contra de Irán, asimismo, condena que Estados Unidos se haya retirado del plan de acción integral conjunto, utilizando excusas para continuar con sus política de injerencia e intervención”, expresó.