Médicos acatan hoy un paro nacional de 24 horas



27/09/2018 - 06:59:47

El Día.- Hoy inicia la jornada de paro médico a nivel nacional en apoyo a su colega Jhiery Fernández, quien fue sentenciado a 20 años de cárcel. Pero un reciente audio donde se escucha a la exjueza Patricia Pacajes quien lo condenó, reveló la inocencia del médico en el caso del bebé Alexander. A raíz de esta polémica Pacajes sufrió una crisis de depresión e intentó suicidarse y en su entrevista psicológica ratificó la inocencia de Fernández.



Paro a nivel nacional. Erwin Viruez, presidente del Colegio Médico nacional explicó que la medida de presión se decidió después de que el Tribunal Décimo de Sentencia ratificó la detención preventiva de Fernández, a pesar de que la jueza Patricia Pacajes, quien lo condenó, admitió que era inocente.



El máximo dirigente de los galenos indicó que hoy habrá movilizaciones a nivel nacional, y que cada colegio departamental está encargado de organizar las medidas de presión.



Precisó que durante esta jornada se reforzará los servicios de emergencia y se atenderá a los pacientes internados, pero se suspenderán las consultas.



Existe posibilidad de otro paro si no liberan a Fernández. Viruez señaló que no está descartado en el futuro declarar más paros, de manera escalonada, en caso de que la justicia mantenga encarcelado a Jhiery Fernández y no se garantice una seguridad jurídica para el ejercicio de la profesión médica.



Anunció también que el Colegio se sumará a las acciones legales contra los administradores de justicia responsables del proceso del médico, a quien sus colegas consideran inocente de la acusación en el caso Alexander.



Pacajes reitera que un inocente está en la cárcel. La exjueza Pacajes, quien fue internada en un psiquiátrico después de sufrir una crisis de depresión que supuestamente la llevó a querer suicidarse, manifestó en una entrevista psicológica, que los culpables de que el médico Fernández esté en la cárcel son otros. "En las audiencias era amenazada y agredida psicológicamente, ahora aún más porque me hacen ver mal con todos, cuando los culpables para que un inocente esté en la cárcel son otros", afirmó la exjueza.



Por su parte, el presidente del Colegio Médico manifestó que tienen sus dudas respecto al estado de Pacajes, ya que esa supuesta condición psiquiátrica puede ser usada como "estrategia jurídica", ante lo cual el médico pidió que peritos evalúen a la abogada para constatar su situación.



13 de noviembre

De 2014 fallece el bebé Alexander por una supuesta violación.



20 Años

de cárcel fue la sentencia para el médico acusado por el caso Alexander.



Gobierno anuncia descuentos para médicos



El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, anunció ayer que se realizará el descuento correspondiente a los médicos que acaten hoy el paro de 24 horas en apoyo del galeno Jhiery Fernández. "No estamos en contra de la reivindicación del sector, pero creo que no se debe atentar contra la salud. Si no van a trabajar tiene que ser un día descontado", expresó.



Lamentó que los galenos no participen del Encuentro por la Salud y la Vida que inició ayer en la ciudad de La Paz.