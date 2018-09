Rada convoca a colegios médicos y dice que están a tiempo para participar de encuentros por la salud



26/09/2018 - 21:51:56

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, convocó el miércoles nuevamente a los representantes de los colegios médicos y dijo que están a tiempo para participar de los encuentros "Por la salud y la vida", que definirán los lineamientos del Seguro Universal de Salud.



"Nuevamente a través de los medios de comunicación convocamos a los médicos a que participen (...), estamos inaugurando el segundo encuentro, faltan siete encuentros y un encuentro nacional y están a tiempo los colegios médicos de asistir y con toda libertad hacer conocer sus planteamientos", dijo a los periodistas.



El lunes se inauguró el primer encuentro "Por la salud y la vida", en la ciudad de Oruro, para elaborar políticas y propuestas orientadas a implementar el seguro universal en el país, y hoy se inauguró en La Paz.



Rada destacó la "numerosa" participación de representantes de organizaciones sociales y de la Confederación de Trabajadores Médicos de Bolivia.



No obstante, lamentó que representantes del Colegio Médico de Bolivia y regionales no participen en los encuentros de Oruro y La Paz para plantear sus propuestas.



"La propuesta (del Colegio Médico) no debe presentarse al Gobierno deben presentarla al pueblo, ya lo hemos dicho la medicina es de los médicos pero la salud es del pueblo, entonces bajo esta premisa los médicos deberían participar de estos encuentros", mencionó.



El cronograma establece que la cita de La Paz concluirá mañana, jueves, y luego se trasladará el 28 y 29 a Pando; el 29 y 30 a Santa Cruz; el 1 y 2 a octubre en Potosí; el 3 y 4 a Cochabamba; el 5 y 6 a Beni; el 6 y 7 a Chuquisaca; y terminará el 8 y 9 en Tarija.