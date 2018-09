Anuncian descuentos a médicos que acaten paro en demanda de la libertad de Jhiery Fernández



26/09/2018 - 18:02:57

La Paz, (ABI).- El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, aseguró que los médicos que acaten el paro de 24 horas el jueves, mañana, medida convocada para pedir la libertad del galeno Jhiery Fernández, serán pasibles a descuentos, porque no pueden "atentar" contra la salud de la población.



"No estamos en contra de las reivindicaciones que pudiera tener el sector médico, pero creemos que no se debe atentar contra la salud y si no van a trabajar tienen que ser un día descontados", dijo a los periodistas.



Fernández fue condenado sin pruebas suficientes a 20 años de cárcel por la supuesta violación al bebé Alexander, y a la fecha guarda casi cuatro años de detención en el penal de San Pedro.



Rocabado lamentó la decisión de los médicos de ir a un paro de actividades, ya que en muchos casos - dijo- los pacientes tienen previsto realizarse análisis que fueron programados con meses de anticipación.



"Cómo podemos hablar de salud si le negamos la atención a las personas que mañana van a ir al hospital a que se les atienda, eso es atentar contra la salud", acotó.