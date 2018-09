El Washington Post dice que Morales leyó a Trump la historia de los fracasos de la política exterior de EEUU



26/09/2018 - 18:00:06

Nueva York, (ABI).- El diario más influyente de Estados Unidos, el Washington Post, afirmó el jueves que el presidente boliviano, Evo Morales, le leyó al presidente Donald Trump la historia de los fracasos de la política exterior de su país, en la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (NNUU), en Nueva York.



En un artículo firmado por Adam Taylor, el mayor y más antiguo periódico de Washington D. C., dijo que para el líder izquierdista de Bolivia, la reunión fue una oportunidad para encontrarse cara a cara con su contraparte estadounidense "y el presidente boliviano usó la oportunidad para exponer una extensa crítica a los excesos y fracasos de la política exterior de EEUU".



La reunión, que fue presidida por Trump, fue convocada para tratar los temas relacionados a la no proliferación de armas nucleares.



El Washington citó algunas frases del discurso del presidente indígena, entre ellas, la afirmación de que a los EEUU no le interesa de ninguna manera promover la democracia, porque de lo contrario "no hubiera financiado golpes de Estado ni hubiera apoyado a dictadores".



También la acusación a los Estados Unidos de promover la tortura y dijo que el gobierno de Trump había "separado a los hijos de los inmigrantes de sus familias para encerrarlos en jaulas".



Morales fue el quinto orador en la reunión, después de los representantes de EEUU, Francia, Polonia y Guinea Ecuatorial.



Su país no es miembro permanente del Consejo de Seguridad pero tiene un lugar rotativo para 2017 y 2018.



Las palabras duras de Morales generaron sorpresa en algunos observadores, porque Trump generalmente no es cuestionado de manera directa por líderes mundiales, subraya el Washington Post.



"Pero mientras algunos expertos en las Naciones Unidas expresaron sus preocupaciones acerca de la posibilidad de que Trump responda con molestia a las críticas en el Consejo de Seguridad esta semana, el presidente estadounidense mostró una reacción poco visible, después de la intervención de Morales. Aunque el secretario de Estado, Mike Pompeo miró directamente al líder boliviano, a veces con una mueca, Trump mantenía la mirada fija en sus anotaciones", remarca el matutino.



Cuando Morales terminó de hablar, Trump simplemente respondió: "Gracias, Señor Presidente".