Selena Gomez casi ocasiona un accidente de tránsito por grabarse mientras conducía



26/09/2018 - 16:00:42

Perú21.- Son muchos los artistas que comparten sus quehaceres diarios y sus aventuras en sus redes sociales, pero a veces suelen descuidar sus actividades por ello.



En esta oportunidad, Selena Gomez estuvo a punto de ocasionar un accidente de tránsito por distraerse cantando y bailando para un video de Instagram.



Selena Gomez, artista con más de 143 millones de seguidores en Instagram, había anunciado su alejamiento de las redes sociales hace un par de días, pero eso no sería del todo cierto.



Hace menos de una semana, surgió un video de Selena Gomez justo en el momento en el que casi provoca un accidente de tránsito por ir cantando y bailando mientras conducía su automóvil.



El momento fue registrado por el copiloto del vehículo, quien deja ver que Selena Gomez, quien estaba distraída, casi impacta su auto contra el que estaba delante de ella. Afortunadamente solo se trató de un susto y no pasó a mayores.



Sin embargo, el hecho ha sido muy criticado en redes por algunos usuarios que señalan que no debería jugar así mientras maneja, pues no solo se perjudicaría ella, sino también a los demás conductores.



Cabe señalar que hace dos días, la actriz y cantante anunció que se alejará nuevamente de las redes sociales para dedicarse a vivir su vida. Además, Selena Gomez agradeció la oportunidad de dar un paso atrás y vivir su vida en presente.