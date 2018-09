Britney Spears decide aumentar pensión a su ex marido Entérate por qué

26/09/2018 - 15:54:34

Notitarde.- La cantante estadounidense, Britney Spears, decidió aumentar la pensión de su ex esposo y padre de sus hijos Kevin Federline, para darle de comer a los niños que tienen en común.

Por otro lado, Federline recibe 20 mil dólares al mes por concepto de manutención para Sean Preston.



Cabe recordar que Preston tiene 13 años, y Jayden, de 12 años, así lo reseñó Un Nuevo Día.

Por otra parte, una fuente dijo que el ex esposo de Spears exigió el aumento de la pensión para mejor el estilo de vida de sus hijos.



Además, rechazó el aumento de 10 mil dólares que le propuso Jamie Spears, el papá de la cantante, quien maneja las finanzas.



Finalmente, Spears y Federline se casaron en el 2004 y terminaron divorciándose en el 2007.