Actor Will Smith se lanzó del Gran Cañón a los 50 años…pero en helicóptero

26/09/2018 - 15:50:42

Notitarde.- El actor Will Smith uno de los actores de Hollywood más queridos a nivel mundial celebró su medio siglo de vida, no con cualquier torta, mariachis o una extravante fiesta, lo hizo lanzándose en bungee.



Tampoco lo hizo desde cualquier lugar, escogió el Gran Cañón y colgado por su canal de YouTube para el disfrute de sus miles de seguidores en todo el mundo.



El nacido en Filadelfia, Pensilvania, pero que reside desde hace largo rato en Los Ángeles, no se le “aguó el guarapo” para realizar el salto, aunque su cara no era precisamente de gracia o comicidades, al momento de soltarse al vacío.





Aunque para muchos de sus seguidores les parecía otra broma del actor y también rapero, Smith se los había anunciado el lunes por la red social que más utiliza como Instagran que se haría un puenting desde un helicóptero en una zona cercana al Parque Nacional del Gran Cañón (Estados Unidos).

Luego del salto…



“Hablar sobre el compromiso y actuar a pesar del miedo es inspirador y todo, pero todo lo que podía pensar era “Sí, esto explica por qué te pegaste con la perilla”, dijo el actor luego del gran salto.



El siempre “Príncipe del Rap” conocido aquí en Venezuela en la serie estadounidense The Fresh Prince of Bel-Air”, pues no todo ha sido risas para este actor que fue nominado dos veces a los Premios Oscar´s, por Alí, interpretando al “Más Grande” de boxo Mohamed Alí y “La Búsquedad de la felicidad” donde actuó con su hijo, que también ha realizado otras filmes.



Además ha alzado cuatro Premios Grammy’s en su carrera musical, sin duda su segunda faceta en su mundo artístico, donde comenzó con el nombre The Fresh Prince, arrancó con el dúo de rap DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, que cosechó un gran éxito con el álbum “He’s the DJ, I’m the Rapper” (1988).