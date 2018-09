Los detalles de la MasterClass de maquillaje que impartirá Rihanna

26/09/2018 - 15:38:40

Quien.- Fue apenas en septiembre pasado cuando la cantante Rihanna lanzó su línea de cosméticos Fenty Beauty, y con poco tiempo en el mercado, la marca ya ha sido catalogada como una de las mejores invenciones del año (2017) por la revista Time.



La línea de cosméticos ha conseguido mucha popularidad debido a su amplia inclusión en tonos de piel y género, destacando las bases e iluminadores, que han conseguido agotarse en tiempo récord desde su lanzamiento.



Para celebrar el primer año de la marca de cosméticos, la cantante originaria de Barbados, impartirá una clase masiva de maquillaje, el próximo sábado 29 de septiembre en Dubái en el que según el sitio de Vogue Arabia , la cantante compartirá sus trucos de belleza ante los afortunados asistentes.



La clase tendrá una duración de dos horas, participarán maquillistas reconocidos mundialmente, mientras que la cantante enseñará a usar los productos de la marca.





Para asistir a este evento, existen tres tipos de accesos, que aún se encuentran disponibles en el sitio de Ticketmaster de Emiratos Árabes.

El precio de los boletos no son tan accesibles en comparación con el costo de los productos.

Primera fila: 38 mil pesos,





Asientos reservados cercano a al escenario. Acceso a exclusivo a la VIP After Party organizada por Rihanna, una bolsa VIP Fenty Beauty Gift con valor de más de 20 mil pesos, aproximadamente.

Premium - Platino: de 18 mil a 28 mil pesos, aproximadamente. Incluye:





Asientos reservados, detrás de los asientos de primera fila, bolsa Premium Fenty Beauty Gift con valor de más de 16 mil pesos, aproximadamente.





Asientos reservados y bolsa de regalo Fenty Beauty Deluxe.



Ver esta publicación en Instagram And @badgalriri slayed some more faces in Milan with @sephoraitalia ! #HAPPYBIRTHDAYFENTYBEAUTY 🎉✨ Una publicación compartida de FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty) el 8 Sep, 2018 a las 6:15 PDT