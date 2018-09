Gabriel Soto revela motivos reales del fin de su matrimonio con Geraldine Bazán



26/09/2018 - 15:34:54

Quien.- Gabriel Soto rompió el silencio luego de que hace algunos días fuera visto en pleno romance con Irina Baeva, situación que desató críticas en su contra, pero sobre todo en contra de la actriz rusa, quien fue señalada como la causante de la ruptura del actor con Geraldine Bazán.



Molesto por los ataques que ha recibido al darse a conocer su nueva relación sentimental, Soto expresó ante la prensa: “Ya basta de insultar, basta de agredir, basta de faltarnos al respeto como seres humanos, sobre todo si la gente no sabe cómo fueron las cosas. La gente juzga, creo que nadie es Dios para juzgar, creo que la gente falta al respeto, creo que nos debemos respeto como seres humanos y, les digo, sin saber cómo fueron las cosas. Es un punto importante decirle a la gente que ya basta de insultar, ya basta de juzgar, como si ellos fueran qué. Les recuerdo que la vara con la que mides y con la que juzgas es la misma vara con la que serás juzgado, entonces realmente ya basta de tanto insulto”.



Asimismo, Gabriel no dudó en aclarar que su separación con la madre de sus dos hijas no se debió a su amorío con Irina, a pesar de que se asegura que los actores comenzaron a salir desde que estaban grabando la telenovela “Vino el amor”, momento en que el histrión todavía estaba viviendo con Bazán.



“Yo no suelo ventilar mi vida privada, saben ustedes que soy muy hermético en ese aspecto, porque creo que hay una línea muy delgada en ese aspecto. Creo que todos como actores nos debemos ese respeto, tenemos una vida privada, somos seres humanos como todos ustedes y realmente no me gusta ventilarlo mucho. Lo que quiero decir es que creo que me han orillado a dar mi versión de las cosas porque se ha especulado mucho, ustedes saben que mi relación con Geraldine de 10 años fue de muchos altibajos y que lo que me llevó a mi divorcio, y lo digo categóricamente, fue toda la difamación, toda esta situación en la que me había encontrado, todas estas especulaciones, todas estos señalamientos que se hicieron en torno a un caso que ustedes ya saben”, destacó.



El actor dejó en claro que su matrimonio fracasó por los rumores que circularon en torno a un posible romance con Marjorie de Sousa y a la paternidad del hijo de la venezolana, exculpando así a Irina Baeva.



Cabe señalar que las declaraciones de Soto surgieron luego de que Geraldine empleara su cuenta de Twitter para expresar que por el momento sus hijas no convivirán con la actual pareja de su ex. “Lo que dije fue... En el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer, inteligente y decente será el momento en el que conviva con mis hijas, NO es el caso aún”.



Al respecto del cuidado de Elissa y Miranda, Soto replicó: “Yo soy papá de las niñas, yo también tengo el derecho de decidir con quién conviven y con quién no conviven y el bienestar de mis hijas va a prevalecer ante cualquier circunstancia, pero yo también tengo todo el derecho de decidir con quién están mis hijas”.



Previo a esto, el actor mexicano no dudó en enlistar las cualidades de la Irina Baeva y, sin confirmar directamente su romance, comentó: “Es una chava estudiada, es una chava que habla 3 idiomas, es una chava que tiene una carrera, es una chava que ha logrado muchas cosas”.



Hasta el momento, Geraldine no ha brindando más declaraciones sobre este tema.