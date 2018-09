Ashton Kutcher rompe el último nexo de unión con su ex esposa Demi Moore

26/09/2018 - 15:31:52

Quien.- En 2009 Ashton Kutcher se unió con su entonces hijastra Rumer Willis para comprar un rancho de dos habitaciones y cuatro baños en las colinas de Hollywood por algo menos de un millón de dólares. Ambos siguieron compartiendo la titularidad de la propiedad después del divorcio del actor y Demi Moore , la madre de la joven, pero este verano él pareció decidir que había llegado el momento de terminar todo vínculo legal con la familia.



En consecuencia, Kutcher -casado en la actualidad con Mila Kunis- cedió la mitad de la mansión a Rumer, según han revelado los documentos legales presentados por ella el pasado 3 de agosto, aunque por el momento se desconoce si tuvo que desembolsar una cantidad de dinero similar a la mitad de lo que les costó la vivienda en su momento, ya que en dichos documentos solo se especifica que cualquier depósito o préstamo pasado ha sido abordado y solucionado. Por otra parte el portal The Blast ha tenido acceso al registro de la propiedad en el que aparece reflejada la venta de la vivienda por 572,500 dólares.



Independientemente de cómo hayan decidido concluir su colaboración inmobiliaria, lo cierto es que ya han dado carpetazo al asunto. Los motivos que les habrían llevado a dar ese paso no han trascendido, pero parece poco probable que haya sido por una posible tensión entre ellos en vista de que hace unas pocas semanas era la propia Mila Kunis -en teoría propietaria también de la mansión a través de su unión con Ashton- quien se pronunciaba acerca del primer matrimonio de su marido para asegurar que se trató de una "relación sana y normal".



"Ellos [Demi y Ashton] tenían una relación normal y real. Tenían tres hijas que estaban criando juntos. Era... bueno, una vida normal. Él era más joven, sí, pero adoraba a esas niñas", aseguraba al mismo tiempo que especificaba que Ashton aún mantiene un estrecho contacto con Rumer (29), Scout (27) y Talulah (24), las hijas que Demi tuvo con su ex Bruce Willis.