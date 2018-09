Una mujer finge un embarazo y el día del parto inventa una excusa para no ser descubierta

26/09/2018 - 15:27:46

Actualidad.- Una mujer colombiana de la ciudad de Barranquilla fingió estar embarazada durante nueve meses y el día en que supuestamente tenía que dar a luz inventó que la habían secuestrado y que sus captores se habían llevado al bebé para vender sus órganos en el mercado negro. A esta conclusión ha llegado la Policía después de investigar la historia contada por Antonella Milena Santiago Padilla, de 37 años, informa el periódico local El Heraldo.



La mujer puso en alerta a las autoridades la noche del sábado, cuando llegó al Hospital Niño Jesús junto con su marido y los familiares de este y contó que la mañana de ese día había viajado al barrio Hipódromo de Soledad para cobrar una deuda, después de lo cual debía ir a la clínica donde supuestamente tenía programada la cesárea ese mismo día. No obstante, cuando llegó al barrio mencionado, siempre según su relato, unas personas que viajaban en un vehículo rojo con vidrios polarizados la secuestraron y la sedaron.

Afirmó que una vez sedada le practicaron una cesárea clandestina y le robaron el bebé. Horas más tarde, los criminales la dejaron en el barrio Villa Campestre, desde donde llamó a su marido y a sus familiares, quienes la trasladaron rápidamente al centro médico.



Los investigadores enseguida empezaron a tener sospechas. En primer lugar, no entendían cómo Santiago Padilla había ido a cobrar la deuda el mismo día de la cesárea. La mujer, además, se negaba a ser revisada por los médicos. Unas horas más tarde, un examen de sangre y otros procedimientos a los que la mujer se sometió por presión de su marido demostraron que nunca había estado embarazada.



Según la Policía, al parecer, la mujer había utilizado trapos para simular la barriga del embarazo. Asimismo, también descargó una ecografía de Internet y la modificó para mostrársela a su familia. A Santiago Padilla le impusieron un comparendo por irrespeto a la autoridad y el uso indebido de agentes y próximamente será llamada a indagatoria por la Fiscalía.



No es el primer caso de este tipo que ocurre en Barranquilla. En 1997, otra mujer mintió a su pareja y a todo su entorno diciendo que estaba embarazada de sextillizos. Para fingir una barriga creíble, utilizó también numerosos trapos. En aquella ocasión fue la propia mujer quien confesó la mentira, reporta El Universal.