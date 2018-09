La carta en la que Galileo Galilei alteró sus ideas heréticas para engañar a la Inquisición



26/09/2018 - 15:23:38

BBC.- La Iglesia católica condenó a Galileo Galilei por herejía en 1633, tras una batalla entre el astrónomo italiano y el Vaticano que había empezado casi 20 años antes.



Así lo confirma una carta firmada por "G.G." que el investigador Salvatore Ricciardo, de la Universidad de Bérgamo, en Italia, encontró en los archivos de laRoyal Society de Londres, en agosto.



Por qué los primeros dibujos de la Luna de Galileo Galilei revelan una nueva era en la visión del universo



La misiva, que contiene rayones y correcciones, fue escrita y alterada por el mismo Galilei entre 1613 y 1615, asegura Ricciardo.



En la primera versión, el físico italiano combate la doctrina geocéntrica que en aquella época dictaba la Iglesia católica, según la cual, el Sol giraba alrededor de la Tierra, y no al revés, como se confirmó después.





Los historiadores creían que esta carta había desaparecido, pero Ricciardo cree que todo este tiempo había estado traspapelada en un catálogo de laRoyal Society con una fecha equivocada.



¿Qué revela la misiva?

Dos copias



Galilei escribió una carta a su amigo Benedetto Castelli, que era matemático en la Universidad de Pisa, Italia, con fecha del 21 de diciembre de 1613.



En el documento, Galilei "expone por primera vez sus argumentos de que la investigación científica debe estar libre de la doctrina teológica", detalla la revista Nature en un artículo sobre el descubrimiento de Ricciardo.



"Causó una tormenta", señala la publicación.





Galileo ya había apoyado públicamente la teoría del astrónomo polaco Nicolás Copérnico, de que el Sol era el centro del Sistema Solar.



En un momento en que la mayoría de gente creía que la Tierra era el centro del universo, esta nueva hipótesis resultaba revolucionaria.



El día en el que la Tierra empezó a moverse: cuál fue realmente la Revolución Copernicana



Los historiadores sabían que Castelli le había devuelto esta carta a Galilei, de acuerdo a Nature, pero no sabían dónde había ido a parar después.



Además, estaban al tanto de que había quedado al menos una copia adicional de la misiva.



Esta segunda copia cayó en manos del fraile dominico Niccolò Lorini, quien la envió al Vaticano con fecha 7 de febrero de 1615, explica Nature.



Esta carta se encuentra en los Archivos Secretos del Vaticano hasta hoy.

Versión corregida



Días después de que Lorini enviara la carta trasgresora al Vaticano, Galilei escribió al clérigo Piero Dini, el 16 de febrero de 1615, para decirle que aquella versión que había llegado a la jerarquía de la Iglesia podía haber sido alterada.





Galilei le adjuntó a Dini una versión suavizada de la primera y le aseguró que era la correcta, y le pedía que la enviara a los teólogos del Vaticano.



Hasta ahora, los investigadores no sabían si el texto que verdaderamente había escrito Galileo era la versión que Lorini mandó a la Inquisición o aquella más suave, que llegó a Dini.



Pero de acuerdo al hallazgo de Ricciardo, Galilei habría escrito ambos textos.



"Debajo de los rayones y las correcciones, la copia descubierta por Ricciardo muestra el texto original de Galileo, y es igual al de la versión de Lorini", dice la revista Nature.



En la versión de Lorini, Galilei dice que algunas afirmaciones de la Biblia son "falsas si uno se guía por el significado literal de las palabras".



En la versión suavizada, Galilei tacha la palabra "falsas" y la reemplaza por "se ven distintas de la verdad".



"La carta de siete páginas proporciona la evidencia más sólida hasta ahora de que Galileo participó activamente en el control de daños (de la difusión de sus ideas) y trató de difundir una versión atenuada de sus afirmaciones", señala Nature.

¿Verdadero autor?



Ricciardo, junto a los investigadores Franco Giudice, de la Universidad de Bérgamo, y Michele Camerota, de la Universidad de Cagliari, compararon el manuscrito con otros que escribió el astrónomo italiano en la misma época y confirmaron que el primero también le pertenece.



"Al principio pensé que podía ser una copia, no una carta original (...). Pero cuando la analizamos, nos dimos cuenta de que realmente era la letra de Galileo", dijo Ricciardo al periódico L"Eco di Bergamo.





LaRoyal Society confirmó a BBC Mundo que la carta sí pertenece a Galileo Galilei.



Ricciardo publicará un artículo sobre sus hallazgos próximamente.



Quién fue Giordano Bruno, el místico "visionario" quemado en la hoguera hace 418 años



Nature advierte que algunos historiadores se negaron a comentar sobre el hallazgo antes de ver este artículo, pero cita a Allan Chapman, historiador de la ciencia en la Universidad de Oxford, Reino Unido, elogiando el descubrimiento.



"Es tan valioso que permitirá obtener nuevos conocimientos sobre este período crítico (de la vida de Galilei y del siglo XVII)", dijo a la revista.



En 1632, Galilei publicó su libro "Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo", en el que expuso los argumentos a favor y en contra de la teoría copernicana en forma de una discusión entre dos personajes.



Ante la publicación, la Inquisición llamó al físico a comparecer a Roma y finalmente lo condenó en 1633 a arresto domiciliario por herejía.



El sabio pasó los últimos años de su vida sin salir de su casa.