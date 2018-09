Cómo un perro en México ayudó a lanzar Instagram



26/09/2018 - 15:19:44

bbc.- Instagram lleva atrayendo a millones de personas desde que se lanzó en el año 2010.



Y justo ahora, cuando supera los 1.000 millones de usuarios, sus fundadores han anunciado que dejan la compañía.



Por qué abandonan Instagram en el momento más exitoso sus fundadores



Kevin Systrom y Mike Krieger presidieron sobre el rápido auge de la aplicación.



Pero, ¿qué hizo que su idea fuera tan exitosa? ¿Y cómo siguió creciendo?





Kevin Systrom tomó una fotografía de un perro callejero sentado junto a un puesto de tacos en México. Y esa es la primera imagen que se compartió en Instagram.



El cofundador de la aplicación tituló a la instantánea "test" y la subió unos meses antes de que hacer pública la plataforma el 6 de octubre de 2010.









"Si hubiera sabido que iba a ser la primera foto en Instagram me habría esforzado un poco más", le dijo más tarde Systom al diario británico The Daily Telegraph.



La tierna imagen, que tienemás de 93.000 likes("Me gusta"), fue la culminación de una idea que tuvo con Mike Krieger, a quien conoció mientras estudiaba en la Universidad de Stanford, Estados Unidos.



Los "enigmas" de Instagram: ¿qué fotografías tienen más éxito y qué dicen de ti las que compartes?



Ambos se inspiraron en su amor a la tecnología y la fotografía. Tras abandonar una app prototipo, lanzaron Instagram como una manera simple de compartir fotografías bonitas y editadas.

Momento clave



El éxito fue inmediato. Ganaron un millón de usuarios en los primeros dos meses. Algunos expertos dicen que llegó en el mejor momento.



"Instagram llegó en un momento en el que había dos cosas que no estaban bien combinadas: aplicaciones para editar fotos y aplicaciones para compartirlas", le dice a la BBC Bernie Hogan, quien lleva más de 15 años haciendo investigaciones sobre plataformas sociales.





"Facebook para móviles no era muy bueno y Twitter no tenía una forma interesante de compartir fotos", recuerda Hogan.



"Instagram se ubicó justo en la mitad, permitiendo hacer fotos y compartirlas", explica.



Instagram también se lanzó en un momento en el que la fotografía con celulares estaba ganando popularidad, e incluso se pudo haber beneficiado de la relativa baja calidad de las cámaras de los primeros celulares.



"Mucha gente estaba usando smartphones, pero las cámaras eran pésimas", dice Jemima Gibbons, consultora sobre redes sociales en Londres, Reino Unido.



"Instagram era una manera estupenda de hacer que esas fotos malas parecieran buenas y agregarles un toque personal", destaca.



"Lo lanzaron en el momento adecuado. La banda ancha era más omnipresente, había más gente obteniendo velocidad de descarga más rápidas y los dispositivos móviles eran cada vez más inteligentes. Dieron en el clavo".



En dos años, la aplicación ganó más de 50 millones de usuarios. Y en 2012 Facebook la compró por US$1.000 millones.



Su imparable crecimiento ha continuado año tras año. Ha seguido evolucionando, introduciendo un buen número de herramientas que han atraído a muchos usuarios y han cambiado la manera en que la gente la usa.



Tal vez el mayor cambio fueron las "Stories" (Hisotrias), que permiten a la gente publicar y ver videos de forma permanente, y los efectos de realidad aumentada, si bien ambas funciones fueron introducidas primero por su rival Snapchat.



"Instargam hizo bien tomando astutamente las mejores herramientas de sus competidores y evitando las peores", dice Gibbon.



"Pero la esencia del producto no parece haber cambiado mucho, lo cual es genial para los usuarios".



La introducción de "Stories" marcó un antes y un después, asegura la experta en redes sociales Jodie Cook.



"Hizo que la plataforma se viera más real y ha hecho que Instagram forme parte del día a día de la gente, convirtiendo cada cuenta en un videoblog, cuando antes era más bien un portfolio", explica.



"Los usuarios, sobre todo las celebridades, pueden ahora compartir contenido más personal y menos pulido porque solo estará ahí 24 horas".

Celebridades e "influencers"



Una parte importante del éxito de Instagram fue su habilidad para atraer a esas celebridades que atrajeron a un gran número de seguidores.



Algunas de las más populares son las de Selena Gomez (143 millones de seguidores), Cristiano Ronaldo (142 millones) o la cantante Ariana Grande (129 millones).



"Cuando se unieron las celebridades la gente sintió que las conocían en otro nivel, porque lo que compartían no aparecía en las revistas y en la prensa", le dice a la BBC Sam Burgess, quien asesora a empresas sobre el uso de las redes sociales.



"Pero eso fue capitalizado por empresas, que vieron como podían captar a la audiencia", añade.



¿Quiénes son las 10 personas que más dinero ganan en Instagram y cómo lo hacen?



Y eso significó que Instagram se convirtió pronto en una plataforma de publicidad.





Final de la publicación de Instagram número de cristiano



"Las empresas necesitaban embajadores, y descubrieron que los "influencers" (cuentas con muchos seguidores que promocionan sus productos) eran más accesibles para el público", explica Burgess.



"Eso creó una forma muy diferente de hacer marketing y publicidad", agrega.



"Fue una locura para algunos negocios. Conozco algunos que tuvieron resultados increíbles y grandes ventas por hacer eso".



Los "influencers" de Instagram cuentan sus secretos para hacer dinero con la red social



Burgess dice que el aumento de "influencers" ayudó a que Instagram siguiera creciendo en su conjunto.



"Todo el mundo quiere ser un influencer. La gente ve lo fácil que es abrir una cuenta y cree que puede ser una forma fácil de hacer dinero", destaca el analista.



"Por otro lado, los negocios pequeños se han sumado porque saben conocen el poder de los influencers para promocionar sus productos y servicios", agrega.



"Es, sin duda, algo que aceleró el crecimiento de Instagram".



Y Facebook espera que ese crecimiento continúe, aunque sea sin los dos hombres (y el perro) que hicieron que llegara tan lejos.