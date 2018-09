Joven de 20 años muere linchado en el trópico de Cochabamba



26/09/2018 - 12:58:47

Erbol.- En el trópico de Cochabamba, un joven de 20 años de edad murió por el linchamiento que sufrió de parte de comunarios que lo acusaron de ladrón de vehículos, reportó radio Pío XII de la Red ERBOL.

El hecho ocurrió el martes 25 de septiembre, en la comunidad Manco Kapac del municipio de Entre Ríos.



El comandante departamental de la Policía, coronel Vladimir Pol, indicó que los pobladores habían capturado a tres personas por el presunto robo de vehículos: Rodrigo C. M. de 20 años, Edson V. P. de 21 y una joven mujer identificada como Yoselin R. C.



Según el informe, los pobladores dejaron que la mujer se vaya, porque sólo era acompañante. Luego, procedieron a provocar quemaduras a los dos sujetos acusados de malhechores.



El Comandante indicó que la Policía intentó rescatar a los jóvenes, pero la comunidad estaba agresiva, puesto que había un consumo generalizado de bebidas alcohólicas por una fiesta. Dijo que un vehículo policial sufrió abolladuras y rotura de parabrisas.



Señaló que, gracias al trabajo de Inteligencia, alrededor de las 21:30 se rescató a Edson V. P., quien fue llevado a Yapacaní para ser atendido por quemaduras de primer y segundo grado.



Se hizo un rastrillaje en la región y se logró encontrar el cuerpo del Rodrigo C. M., quien había fallecido con graves quemaduras en casi todo el cuerpo.



La Policía, luego, encontró a la joven que había sido capturada con los otros dos jóvenes, y constató que había sido liberada por los comunarios.



El coronel Pol sostuvo que se investigará este linchamiento, puesto que se trata de un hecho ilegal que no se puede considerar justicia comunitaria.