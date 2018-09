Revilla anuncia recurso extraordinario ante negativa de su personería



26/09/2018 - 12:57:42

El Deber.- El alcalde de La Paz y jefe de Soberanía y Libertad (SOL.bo), Luis Revilla, anunció la presentación de un recurso extraordinario para tratar de revertir la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que le negó una personería jurídica nacional a su agrupación política.



"Queremos una copia de los informes y vamos a presentar un recurso extraordinario, no es un problema de fallecidos ni de otros tipos. Es un tema de unas 6.000 que se habían inscrito antes y que ahora se volvieron a inscribir, pero no los quieren hacer valer", manifestó titular.



Reveló que recién este martes fueron notificados y que existió un voto disidente dentro de los vocales electorales, que corresponde a la presidenta de esa instancia, Katia Uriona. Pidieron también los argumentos expuestos en la reunión que analizó el caso.



"Ha habido irregularidades en esta decisión del Tribunal y vamos a presentar un requisito para seguir en la búsqueda de una personería nacional", insistió Revilla, que hace días dijo que con o sin el documento participarían en el proceso electoral de 2019.



La pasada semana el TSE comunicó que por no reunir la cantidad necesaria de firmas SOL.bo no pudo acceder a una personería jurídica que los habilite para participar de las elecciones primarias del 27 de enero.



El burgomaestre paceño advirtió manipulación del MAS en la determinación y aseveró que el oficialismo le tiene miedo a su agrupación por los contactos que iniciaba con el expresidente Carlos Mesa.