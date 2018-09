La rentabilidad de los fondos de pensiones se hunde y llega a 2,1%



26/09/2018 - 12:44:53

La Razón.- La rentabilidad de los aportes de los trabajadores para su jubilación está en caída libre y alcanza su nivel más bajo desde 1997. Al 18 de septiembre de 2018, el rendimiento promedio de las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se sitúa en 2,1%.



Datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) publicados en su página web muestran que al 18 de este mes, la AFP Futuro de Bolivia SA registró una rentabilidad del 1,62% y de BBVA Previsión SA llegó a 2,59%, las más bajas desde la administración de las AFP, en junio de 1997, y que fueron constituidas a través de la antigua Ley de Pensiones de noviembre de 1996.



El 27 de junio, La Razón publicó que el rendimiento de los aportes registró en promedio una tasa de 2,5% al 6 de junio de este año.



Los aportes que son administrados por ambas AFP son invertidos en bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), Depósitos a Plazo Fijo (DPF) y bonos de empresas que son colocados en la Bolsa de Valores. La rentabilidad obtenida por estas inversiones determina la pensión de los trabajadores que realizan sus aportes.



El 26 de junio, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén Suárez, explicó a este medio que la rentabilidad de las pensiones está en función de las inversiones que realizan ambas AFP. Además consideró que la rentabilidad de las pensiones se debe analizar a largo plazo y no de forma coyuntural, ya que el porcentaje actual no es el mismo que estaba hace nueve años.



El 5 de septiembre, el gerente general de la Bolsa Boliviana de Valores SA (BBV), Javier Aneiva, explicó que las AFP invierten en títulos que se emiten en la Bolsa de Valores y que superan los $us 15.000 millones repartidos en bonos de empresas, en valores de titularización en DPF (Depósitos a Plazo Fijo) bancarios. “Ellos permanentemente están siendo parte del mercado de valores”, dijo.



Para el director de Investigación, Evaluación y Análisis Socioeconómico (IEA Economía Bolivia), Gustavo Rodríguez, la baja en la rentabilidad de los aportes de los trabajadores se debe a la falta de políticas gubernamentales para exigir a ambas AFP que hagan inversiones en diversas áreas.