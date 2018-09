Albarracín advierte que si vocales del TSE habilitan al binomio del MAS se matan civilmente



26/09/2018 - 12:41:25

El Día.- El rector de la Universidad Mayor de San Andrés Waldo Albarracín advirtió que si los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitan al binomio: Evo Morales y Álvaro García Linera, para las elecciones primarias de enero de 2019, se condenarán a una muerte civil.



"Si tienen convicción democrática yo creo que lo van a hacer (inhabilitar a Morales y García Linera), tengo esperanza. O estarán condenados a una muerte civil. Si quieren que sus nietos e hijos se avergüencen que hagan lo que pide el Gobierno, pero si quieren todos nos sintamos orgullosos que actúen como la Corte Nacional Electoral de los notables", declaró Albarracín.



El 8 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral habilitará o inhabilitará a los binomios presidenciales, para las elecciones primarias de enero de 2019, en el marco de la aplicación de la Ley de Organizaciones Políticas.



Esa fecha se conocerá si el TSE habilita o no a Morales y García Linera como candidatos, para participar de las primarias el 27 de enero, y en consecuencia si participarán o no en los comicios generales de 2019.



El MAS está seguro que no existe ningún impedimento para evitar que sus candidatos participen en todo el proceso electoral, interpretan que se ha cumplido el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, porque no se modificó el artículo 168 de la Constitución Política del Estado.



Sin embargo, Albarracín le recuerda al MAS que existe una "jerarquía" que respetar, en ese marco el referéndum es la expresión de la voluntad popular, mientras que el fallo del Tribunal Constitucional "es la decisión de seis tipos pagados. ¿Qué tiene más jerarquía? por supuesto que el referéndum", afirmó.



Insistió que "Si los habilitan ellos (TSE) se matan civilmente, porque ¿quién les va a creer? Penderán total credibilidad y se van a tener que ir del país, además que son pasibles a una acción penal".



Acotó que no existe un tiempo para asumir las responsabilidades, es por eso que "tarde o temprano se hará justicia, Luis García Meza ingresó a la cárcel muchos años después de haber cometido los delitos".



Aunque dijo que por ahora, confía en que los vocales del TSE actuarán con convicción democrática al momento de tomas sus decisiones para el sistema democrático.