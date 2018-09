Pacajes: Los culpables para que un inocente esté en la cárcel son otros



26/09/2018 - 12:40:25

El Día.- La exjueza Patricia Pacajes aseguró en las últimas horas que en las audiencias del caso bebé Alexander fue víctima de agresiones psicológicas y culpó a "otros" por el encarcelamiento del médico Jhiery Fernández siendo inocente.



"En las audiencias era amenazada y agredida psicológicamente, ahora aún más porque me hacen ver mal con todos, cuando los culpables para que un inocente esté en la cárcel son otros", afirmó Pacajes, en una entrevista psicológica.



Pacajes presidió el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, que en marzo de este año condenó a Fernández a 20 años de prisión por la supuesta "violación" al bebé Alexander.



Sin embargo, este caso dio un giro inesperado después de que hace una semana medios de comunicación revelaron un audio en el que Pacajes confiesa que el médico ha sido condenado sin pruebas y el bebé Alexander nunca sufrió una agresión sexual antes de su muerte.



"Mi expareja Romel (Cardozo) fue quien me grabó ese audio del caso bebé Alexander, (él) me está atacando por internet, me está denigrando como mujer y profesional (a través) de los medios de comunicación", sostuvo Pacajes.



Aseguró que Cardozo amenaza a todos que van a terminar encarcelados, así como él en algún momento estuvo preso por otro tema.



"Siempre decía que todos tienen que pagar y el sistema judicial va a caer, siempre decía "hay que limpiar a estos", él mostraba mucha obsesión contra los jueces y fiscales", señaló.



Asimismo, afirmó que recibe mensajes en los que se anticipa su detención. Me dicen que "está lista mi celda y que ahí adentro voy a ser aislada y ejecutada, es decir, que me van a matar una vez que entre en la cárcel", indicó.



Por eso, según Pacajes, decidió terminar con su vida tomando raticida. "Escribí (ayer) una nota de suicidio (llanto) porque quiero matarme, no soporto más, es demasiada la presión y las amenazas", apuntó.



Ahora Pacajes permanece internada en un psiquiátrico de la ciudad de La Paz.