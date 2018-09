Primer plantel de San José no entrenó por incumplimiento de pago

26/09/2018 - 12:38:11

Oruro, (ABI).- El primer plantel de San José no entrenó este martes y miércoles, por quinta vez en el torneo, debido a que la dirigencia del club no canceló un saldo que tiene con el cuerpo técnico y algunos jugadores, según el medio Late.



A pesar de que el plantel "Santo" ha ingresado varias veces en paro, también está realizando una buena campaña en el torneo Clausura, se encuentra en la cuarta posición, con 21 puntos, a siete del puntero, The Strongest.



Según la nota de Late, la dirigencia de San José debería sueldo de junio, julio, agosto y los días que ya pasaron de septiembre.