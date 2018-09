Causa de los cuadernos: Detuvieron a dos ex secretarios de Cristina Kirchner en Río Gallegos

26/09/2018 - 10:38:12

Clarín.com.- Dos ex secretarios privados de Cristina Kirchner fueron detenidos esta madrugada en Río Gallegos, en el marco de la denominada "causa de los cuadernos de las coimas" que lleva adelante el juez Claudio Bonadio.



Se trata de Julio Daniel Álvarez y Víctor Fabián Gutiérrez, quienes se encontraban en Rio Gallegos y fueron apresados cerca de las 2 de la mañana de este miércoles, confirmaron fuentes judiciales a Clarín.



Los ex secretarios de la actual senadora permanecen en la delegación 2 de la capital santacruceña tras la detención realizada por la Policía Federal. Se espera que en las próximas horas sean trasladados a Buenos Aires.



Álvarez y Gutiérrez fueron mencionados por José López en su última declaración como imputado colaborador y, tras nuevas medidas de pruebas recolectadas en el expediente, Bonadio ordenó sus detenciones en la causa que investiga el sistema de corrupción instaurado desde el extinto Ministerio de Planificación.



Según la información, Álvarez fue detenido a la 1:10 en la casa de sus padres, ubicada en el Barrio 366 viviendas, mientras que Gutiérrez fue apresado en un hotel de su propiedad, que se encuentra emplazado en la avenida Néstor Kirchner 1302.



En su confesión ante el fiscal Carlos Stornelli, José López, contó detalles de cómo funcionaba la estructura desde el Estado que, entre 2003 a 2015, posibilitó la recaudación de fondos ilegales. Fue en ese contexto en el que se refirió a la escena del 14 de junio de 2016, cuando fue detenido en el Convento de General Rodríguez con bolsos con U$S 9 millones.



Entonces, en su nueva explicación -y contradictoria con las anteriores- sobre el supuesto dueño de ese dinero, involucró a otro ex secretario privado de los Kirchner: Fabián Gutiérrez.



El hombre, de absoluta confianza de Cristina, en paralelo es investigado por lavado de dinero. El juez Bonadio, tal como contó Clarín, analizaba su situación y en la madrugada de este miércoles ordenó su detención. Para evitarla, Gutiérrez se había presentado ante la Justicia “con la intención de declarar y estar a derecho”, desmintiendo los dichos del ex secretario de Obras Públicas.

Fabián Gutiérrez fue detenido en Río Gallegos.



En una de sus declaraciones como arrepentido,López trazó una línea directa entre la entrega del dinero que según él le ordenaron esconder en el convento, las órdenes de Gutiérrez y el conocimiento de dichos fondos por parte de Cristina Kirchner. Para la defensa del ex secretario privado, “López miente, modificó tres veces su declaración” y por ello buscan explicar la situación ante Bonadio.



¿Cómo lo complicó el ex funcionario? “En 2016, antes de la muerte de Daniel Muñoz, se comunicó conmigo Fabián Gutiérrez, quien fuera secretario de Néstor y de Cristina de absoluta confianza de ambos, que quería hablar conmigo”, relató López, quien después de dar unos detalles más indicó que el ex secretario de los ex presidentes le dijo que “debía cambiar de lugar un dinero” y que supuso que se trataba de una suma grande.



Fue cuando en su relato involucró directamente a Gutiérrez con el dinero de los bolsos.



“Cuando me contactó, sin ninguna duda sabía que los mensajes u órdenes que vendrían con él provendrían de Cristina Kirchner, más allá de que Fabián hiciera referencia a la mujer de Muñoz. Mi relación con Gutiérrez era de conocimiento, pero sabía que podía operar para perjudicarme. Lo conozco desde la municipalidad. No le tengo miedo a él sino al contacto que él tiene, que es Cristina”.



Los dichos del ex secretario de Obras Públicas fueron más allá: “Fabián Gutiérrez era funcional a los dos, a Néstor y a Cristina, pero en ese momento la única viva era Cristina. La plata era de la recaudación, la plata no sé donde estaba antes de que me la trajeran. Si me llamaba Fabián era porque Cristina así se lo había indicado, Fabián era Cristina".



"Yo me preguntaba en ese momento porque me habían elegido a mí. Es obvio que creí que el dinero era de Cristina y que quien estaba enviando a Fabián era ella, y por eso le hice caso”, añadió.



Además, un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) determinó que los números de su patrimonio fueron superlativos: sus bienes en 2015 “representan más de 15 veces su patrimonio del año 2007 (15,27%, que surge de la relación entre 4.155.358,64 y 272.102,94 pesos)”, expresa la denuncia.



En el caso de Daniel Álvarez, las menciones fueron en referencia a su presencia en algunas entregas de fondos recaudados a los Kirchner. De extrema confianza de Cristina Kirchner, Álvarez aún es el responsable de trasladar a la senadora cada vez que viaja al Sur.



Quien involucró a Álvarez, fue Sergio “Potro” Velázquez el ex piloto del Tango 01 quien admitió que el dinero viajaba al sur los fines de semana. Los bolsos "no pasaban por los controles de seguridad aeronáutica" indicó. Y al momento de explicar cómo era la logística dijo: "Se llevaban en el avión y después se trasladaban en autos desde la pista, en el asiento de atrás". En este entramado mencionó a Álvarez como conocedor de dichos movimientos.



El ex secretario fue investigado por enriquecimiento ilícito cuando ejerció como secretario privado.. Su patrimonio ascendió $294.000 en pocos años. Renunció a la secretaría privada en 2009 cuando él, Fabián Gutierrez, Isidro Bounine y Daniel Muñoz fueron imputados por el juez federal Claudio Bonadío en una causa por enriquecimiento ilícito. Fueron sobreseídos, pero renunciaron en cuestión de meses.