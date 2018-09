Eduador: Correa acusado de secuestro y asociación ilícita en caso Balda



26/09/2018 - 10:29:16

La Hora.com.ec.- El expresidente Rafael Correa Delgado fue acusado por la Fiscalía General de ser el autor del delito de asociación ilícita y plagio (secuestro) del exasambleísta de Sociedad Patriótica Fernando Balda.



Los 28 elementos de convicción que presentó ayer el fiscal general, Paúl Pérez, comprobarían que el exmandatario dio la orden de “traer a como de lugar” a Balda de Colombia, decisión que habría sido motivada tras una publicación que hizo el opositor del caso ‘Mameluco’, una denuncia de un supuesto acoso sexual de un ciudadano contra Correa.



El dictamen acusatorio fue anunciado ayer durante el segundo día de la audiencia preparatoria de juicio, que se reinstaló a las 09:50, en contra del exmandatario, el exsecretario nacional de Inteligencia Pablo Romero y los exagentes de la Senain Diana Falcón y Raúl Chicaiza, a quienes la jueza Daniella Camacho les negó el procedimiento abreviado.



Todos fueron acusados por la Fiscalía de ser autores del plagio de Balda el 13 de agosto de 2012, en Bogotá, Colombia. Por lo que Pérez solicitó que se llame a juicio a los cuatro procesados. Hasta el cierre de esta edición no se conoció el dictamen de la jueza.



La acusación



La reinstalación de la audiencia se dio con normalidad. La jueza escuchó las intervenciones de la defensa de Balda y la Fiscalía, que contradijeron a los abogados de Romero y Correa.



El viernes presentaron presuntos vicios del proceso, como que la magistrada no tenía jurisdicción para conocer el caso, que no se le había levantado la inmunidad a Correa o que estaría existiendo un doble juzgamiento.



Durante dos horas escuchó las razones por las que estos criterios no tenían sustento, según el acusador particular y la Fiscalía. Después de un receso de tres horas, resolvió que el proceso era válido y que ella tenía la competencia para tratarlo, por lo que dio la palabra al fiscal, quien durante toda la mañana mantuvo un tono calmado.



EL DATO



Cinco veedores, a pedido de Fernando Balda, estuvieron presentes ayer en la audiencia.Pérez comenzó a narrar los hechos. Pero cuando explicó cómo desde la Dirección General de Inteligencia (DGI) y la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) se hacía el seguimiento a opositores del anterior Gobierno, levantó la voz e indignado dijo: “¡En Ecuador no se podía pensar diferente!”. “Han existido personas inocentes que han sido seguidas, inclusive de la Corte Nacional de Justicia”.



Y así pasó a explicar cómo desde el Ejecutivo se ordenó vigilar a opositores políticos a través de la “policía política”, como llamó a la Senain. Añadió que fue de esa manera que se hizo un seguimiento a Balda meses antes del secuestro.



Manifestó que, inicialmente, intentar traerlo legalmente mediante una deportación, en un operativo de la DGI que fracasó. Por lo que, explicó el fiscal, con un “manejo desfigurado de la inteligencia y un uso inadecuado de la Senain”, Romero ordenó a los dos exagentes que realicen los operativos ‘Guayacán’ y ‘Wilson’ para vigilar y traer a Balda a Ecuador, tras la disposición recibida de Correa.



Esta información fue obtenida de al menos seis versiones recabadas por la Fiscalía y que constan en el expediente de 105 cuerpos. También en más de tres peritajes, incluido uno que explica la cadena de mando y un informe de Contraloría sobre los pagos a Chicaiza con fondos de gastos especiales de la Senain.



El fiscal también presentó información desclasificada de la Secretaría, donde constan cartas que demostrarían que hubo un intento de coordinar el pago de abogados para los exagentes. Los elementos fueron presentados por Pérez antes de pedir que se llame a juicio. (AGO)



Asambleísta correísta visita a exagente en la cárcel



° La legisladora correísta Sofía Espín visitó antes de ayer a la exagente de la Secretaría Nacional de Inteligencia Diana Falcón en la cárcel 4, acompañada por la abogada Yadira Cadena. Supuestamente, le ofreció protección de las Naciones Unidas y asilo en Bélgica si dijera que su testimonio, en el que incrimina al expresidente Rafael Correa, fue “obligado”.



La denuncia la realizó Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Balda, durante la audiencia preparatoria de juicio en contra del exmandatario, junto con un pedido para que la Fiscalía investigue el hecho.



Diego Chimbo, defensa de Falcón, confirmó la denuncia y dijo que es “un acto miserable” que “una legisladora esté instigando a alguien que engañe a la Justicia”. Además, denunció que su otro defendido, el exagente de la Senain Raúl Chicaiza también ha recibido visitas.



La visita fue confirmada por la asambleísta, quien explicó que existe preocupación, porque Chimbo no la estaría defendiendo, sino solamente intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía para vincular a Correa.



“Sí, la visité. Tuvimos una conversación por 15 minutos y en ningún momento le ofrecí asilo o un viaje a Bélgica”, acotó Espín, quien no confirmó quien la acompañó a la visita. “Nosotros estamos preocupados por la defensa de Falcón, en especial con un abogado que ha estado inmerso en casos de corrupción”, apuntó la parlamentaria. También Espín mostró un documento de 2006, donde la Fiscalía de Colombia desvincula al expresidente Correa, del caso Balda. “Esto es una persecución política. Cuando hablé con Falcón, ella asentía con la cabeza acerca de la no participación de Correa en este caso”, finalizó la asambleísta.