Dos superclásicos, Domingo en La Paz y Santa Cruz



26/09/2018 - 08:29:54

El Día.- Dos partidos de enorme convocatoria y relevancia trascendental se jugarán este domingo en el cierre de la primera rueda del campeonato Clausura 2018 de la División Profesional, en el que están involucrados los cuatro equipos de mayor arrastre y popularidad de La Paz y Santa Cruz.



Bolívar-Oriente Petrolero en La Paz y, Blooming-The Strongest en Santa Cruz, reeditarán dos verdaderos "clásicos" nacionales en el que estarán en juego la historia pasada y el presente en el que los puntos en juego pueden ir definiendo el futuro de cada uno.



Bolívar-Oriente. Después del "clásico" paceño, este partido entre celestes y albiverdes es el que más veces se ha repetido en la historia de los torneos de Liga/División Profesional (187), en el que se escribieron las páginas más brillantes de ambas instituciones, disputando muchos títulos nacionales que en algunos casos fueron a parar a manos de los "académicos" y en otros de los "albiverdes", como también partidos por el torneo, como el actual, pero siempre con el ingrediente de la gran rivalidad que despiertan entre sus hinchas.



Fueron muchas las veces que llegaron a las finales, en el que cada uno hizo respetar su localía, teniendo que ir a una definición extra, siempre en Cochabamba, en el que se enfrentaron 12 veces.



Incluso hubo una vez que tuvieron que ir a Oruro, cuando el estadio Hernando Siles de La Paz no estaba en condiciones, en el que los celestes terminaron imponiendo su peso.



En La Paz. Entre el 2 de octubre de 1977, cuando se enfrentaron por primera vez y, el 28 de abril reciente pasado, son 87 veces que las que chocaron en suelo paceño, en el que los "académicos" se llevaron la victoria en 68 oportunidades, 7 de los albiverdes y 12 empates.



La primera victoria albiverde se produjo el 5 de diciembre de 1982, por las semifinales de ese torneo, provocando un partido extra en Cochabamba cuatro días después, en el que los paceños ganaron por 2-1 clasificándose para la final.



En tanto que la última vez hace un poco más de dos años, el 11 de septiembre de 2016, por 1-0 gol anotado por Hugo Fernando Souza (25").



Blooming-The Strongest. También de gran historia es el choque entre celestes cruceños y atigrados paceños, aunque menos repetido (145), pero lleno de capítulos brillantes tanto en La Paz y Santa Cruz, en el que se enfrentaron 71 veces, con 46 victorias de Blooming, 8 de The Strongest y 17 empates.



Dando muestra de su gran potencial, el primer choque en Santa Cruz (10/11/77) lo ganaron los "atigrados" por 3-2.



Un empate en puntos en un grupo de los dos en los que se jugó el torneo de 1977, provocó que se juegue en Cochabamba un triangular junto a San José.



Allí los atigrados se impusieron por 4-0 y lograron el boleto.



Volvieron a jugar en Cochabamba la final de 1986 y otra vez los atigrados ganaron por 1-0.



Una dato favorable para los celestes es que, hace 4 años que no pierden en Santa Cruz (0-1), el 12 de noviembre de 2014.



22 Títulos

son los que ha ganado Bolivar en la historia de la Liga 1977/18.



En Oriente la dirigencia aún no se decide por el DT



Hasta las últimas horas de ayer, la dirigencia de Oriente Petrolero no había decidido la llegada de un nuevo entrenador que ocupe el cargo que dejó la semana pasada el argentino Juan Manuel "Chocho" Llop.



Son varios los nombres que tienen en carpeta entre ellos, Mauricio Soria, el primero en la lista, otros como Ronald Arana, Pablo "Vitamina" Sánchez, Julio César Baldivieso y varios otros de una larga lista.