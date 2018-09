Santos pagará un sueldo mañana y reasumirá funciones



26/09/2018 - 08:28:33

El Diario.- Real Potosí volvió a la calma ayer, tras el pago de porcentajes de tres meses y de la gestión de Wilson Gutiérrez. Y, se piensa que la normalidad volverá a sentirse en las huestes del cuadro “lila”, cuando mañana reasuma funciones el actual presidente, el empresario minero Calixto Santos, quien estuvo afectado con una parálisis facial que originó el requerimiento de licencia a la dirigencia del cuadro potosino.



Con Santos en su lecho de enfermo, porque tenía gran parte de su rostro paralizado por un problema familiar que originó su internación en una clínica potosina, vinieron los peores momentos del actual semestre en filas del cuadro “lila”. Porque los jugadores no sabían a quién recurrir, mientras Santos no estaba conciente de lo que sucedía, según confirmaron ayer allegados al empresario minero, quien luchó bastante para llegar a la presidencia del club, con Wilson Gutiérrez, el cesado presidente, de quien pocos hoy quieren acordarse en la Villa Imperial. En Real Potosí, según comentaron extraoficialmente sus jugadores, esperan que pasen los problemas económicos que se tornaron dramáticos, cuando el domingo, tras el triunfo de Real Potosí sobre Bolívar, el atacante Fernando Adrián dijo que esperaba llevarse algo de plata de la recaudación para su casa. Sin embargo, un grupo de socios del club, quienes controlaron de alguna manera la recaudación del encuentro, fueron quienes no entregaron todo lo que correspondía a los jugadores, lo que originó el paro del lunes. Ayer, tras el entrenamiento, los jugadores fueron citados porque de manera extraña apareció algo de plata de la taquilla del domingo y se pagó a los jugadores los porcentajes de marzo, abril y mayo a los jugadores, de la gestión de Wilson Gutiérrez. Y, para mañana jueves, Calixto Santos, quien hoy realizará la última sesión de fisioterapia, pagará la planilla de junio.