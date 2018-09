DT Arias cumple 100 días en la Academia, con 19 puntos



26/09/2018 - 08:27:31

Página Siete.- Alfredo Arias cumplió ayer 100 días al frente del primer plantel de Bolívar. Los números del técnico uruguayo no son de los mejores ya que de 42 puntos en disputa sólo sumaron 19, el 45% de las unidades, en una de las campañas más bajas de los últimos años.



Arias firmó su contrato el lunes 18 de junio, día en el que se puso manos a al obra con el objetivo de recuperar el título para el equipo, algo que por el momento se encuentra complicado de cumplir. Desde junio, los bolivaristas jugaron 14 encuentros oficiales: dos por la Copa Sudamericana y 12 por el certamen Clausura que se encuentra en plena disputa.



En el torneo internacional Bolívar fue eliminado en la segunda fase de la Sudamericana a manos del Deportivo Cali de Colombia que le ganó en la ida y en la vuelta, con el aditamento que la derrota en la sede de Gobierno fue la primera de los celestes en el Siles en 16 años de disputa del torneo.



En el campeonato Clausura las cosas tampoco han ido como todos esperaban ya que el rendimiento fue irregular. El equipo cayó en sus primeras dos presentaciones frente a Royal Pari y San José, luego venció a Aurora y sacó su único triunfo en condición de visitante contra Universitario. En casa cedió dos unidades al igualar con Sport Boys y luego vino la caída más dolorosa (1-6) contra Nacional en la Villa Imperial.



Los académicos tuvieron cuatro encuentros consecutivos sin perder: con Blooming, The Strongest, Wilstermann y Destroyers; pero cuando tocó ir a sacar puntos fuera de La Paz, volvió a caer la pasada semana con Guabirá y Real Potosí.



Lesiones y tiempo



El proceso que comanda el charrúa tuvo como principales complicaciones la cantidad de lesionados que heredó del anterior ciclo que comandó el brasileño Vinícius Eutrópio, algunos como Jaime Arrascaita y Mauricio Prieto aún continúan en pleno proceso de recuperación y otros como Luis Gutiérrez y Diego Bejarano comenzaron a jugar cuando el torneo ya tenía al menos cinco fechas.



En las distintas conferencias de prensa, el uruguayo mencionó que precisaba “tiempo” para trabajar en la parte táctica con sus jugadores. En las primeras seis fechas el equipo estuvo sometido a un trajín de viajes y juegos cada tres días, posteriormente los juegos fueron programados sólo en fin de semana y Arias pudo trabajar algo más, pero las dos últimas visitas pusieron en evidencia que al equipo le falta comprender la idea de su entrenador y que la salida de Raldes le movió la parte defensiva, que con 25 tantos en contra es la segunda valla más batida del certamen



A los celestes les queda 14 fechas más por delante, Arias comentó que “Bolívar va a tener la aspiración de pelear siempre un campeonato, no perderemos esa iniciativa y mientras haya esperanzas lo vamos a hacer”.