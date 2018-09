DT Álvaro Peña prepara cuatro variantes para su visita a Potosí



26/09/2018 - 08:25:13

Los Tiempos.- Wilstermann volvió ayer al trabajo y el técnico Álvaro Peña ya analiza las variantes obligadas con las que afrontará la fecha 13 del torneo Clausura, cuando visiten este domingo (17:15) a Nacional Potosí en la Villa Imperial.



El plantel Aviador tiene cuatro bajas obligadas para el cortejo de la próxima fecha. Los volantes Fernando Saucedo, Jorge Ortiz y el defensor Alex Da Silva acumularon su quinta tarjeta amarilla, por lo que deben cumplir con un partido de suspensión. Mientras que el delantero Lucas Gaúcho fue expulsado ante Sport Boys, por lo que no podrá ser tomado en cuenta para el cotejo en Potosí.



En primera instancia, el reemplazante natural del brasileño parece ser el chuquisaqueño Yerko Vallejos, que, de concretarse su presencia en el transcurso de la semana, llegará a tener su segunda oportunidad desde el arranque para hacer dupla ofensiva con Gabriel Ríos.



En la línea de volantes, el dilema se agrava, ya que Saucedo y Ortiz fueron los hombres de equilibrio hasta la fecha. Ambos fueron titulares en las 12 jornadas previas, por lo que sus bajas representan las más sentidas del equipo.



“Melgar y Alejandro Meleán son las variantes por ahora”, enfatizó Peña.



En ese sentido, el técnico parece inclinarse por la idea de mantener la formación actual y dar paso para que Meléan y “Tonino” Melgar pasen a ocupar las vacantes en la columna del plantel. En la zaga, Enrique Díaz parece ser el indicado a ocupar la plaza que dejará el capitán Alex Da Silva.



“Vienen de hacer buenos partidos, nos tienen que atacar y nosotros también atacaremos”, aseguró Peña, en alusión al partido del domingo ante la escuadra Rancho Guitarra.







PEDRIEL NO ESTÁ LISTO; MORALES TRABAJA APARTE



De acuerdo a las declaraciones emitidas por el timonel del Rojo, Álvaro Peña, Ricardo Pedriel no figura aún entre sus variantes.



Al parecer, el delantero no tiene la aprobación del cuerpo médico aviador para ser tomado en cuenta en los próximos partidos del Clausura.



“Los médicos no son brujos, ellos me dicen un mes y después no está. De la operación de Pedriel me dijeron 21 días, después de eso estaría disponible para jugar; van cuatro meses, por eso no puedo opinar sobre eso”, declaró Peña, quien también dijo ignorar el grado de recuperación que tuvo el futbolista brasileño Serginho.



Por otro lado, ayer se pudo observar la presencia del lateral derecho Omar Morales, que trabaja por separado junto a Serginho.



El carrilero viene asimilando un proceso de recuperación. El 27 de marzo fue operado, por segunda vez, por una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



El futbolista no juega desde el 11 de marzo.